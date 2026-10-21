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美日利劍27軍演創多項先例 部署反艦飛彈至與那國島

中央社／ 東京20日綜合外電報導

美日利劍27（Keen Sword 27）聯合軍演19日展開，這場軍演被視為防衛日本西南諸島的預演，預計將出現多項首創之舉，包括美方在距台灣僅110公里的與那國島部署反艦飛彈系統。

「日本時報」（The Japan Times）報導，這場兩年一度的演習規模為歷來最大，集結約4.5萬名自衛隊人員與1.2萬名美軍官兵，日本將首度在熊本縣基地以外地區部署射程更遠的25式陸基反艦飛彈。

與此同時，美方正在將一套先進的反艦飛彈系統部署到沖繩縣與那國島。從與那國島發射，海軍－陸戰隊遠征艦艇阻絕系統（Navy-Marine Expeditionary ShipInterdiction System）可將台灣以北及以東大片海域納入射程範圍內。如果中國對台灣實施任何封鎖，這片海域將是至關重要的區域。

這場軍演將持續到10月29日，也是自去年3月日本統合作戰司令部成立以來的首次演習。

美國羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航空母艦打擊群也可能參與演習。國防官員16日表示，雙方正在就參與演習進行協調。羅斯福號16日抵達神奈川縣橫須賀港，成為4年來首艘進行港口停靠的航空母艦。

與此同時，以橫須賀為母港的喬治華盛頓號（USS George Washington），持續在美國對伊朗發動戰爭期間在中東執行任務。

日本統合幕僚長内倉浩昭（Hiroaki Uchikura）16日在例行記者會上表示，利劍演習的一個關鍵目的，是協助提升盟友共同應對「灰色地帶」事態與武裝攻擊狀況的能力。

他說：「透過這場演習，我們將協調各項行動，包括太空、網路與電磁作戰行動。這場實務操練將進一步提升以統合作戰司令部為核心的整合作戰效能，以及我們與美軍的協調能力。」

内倉浩昭強調：「自衛隊與美軍資產實際快速部署到包括（沖繩縣）先島群島在內的島嶼區域，具有重大意義。」

内倉浩昭表示：「考量到西南地區的各項地理和作戰特性，必須確保部隊能在各種突發狀況下，迅速且靈活地調動兵力，並將所需戰力部署到必要位置。」

在舉行這場演習之際，中國正在加強在此區的軍事活動。數天前，中國海軍派遣遼寧號航空母艦前往西太平洋進行訓練。

内倉浩昭指出，這場演習「並非針對任何特定國家，而是為了建立必要的系統與能力，以適當應對任何狀況」。

10月18日，載有射程更遠的25式飛彈發射裝置的陸上自衛隊車輛，從熊本縣健軍駐地（Camp Kengun）出發，前往橫跨長崎縣與佐賀縣的大野原演習場（Onobaru Maneuver Area），以參加利劍演習。

25式反艦飛彈射程約1000公里，是日本「反擊能力」的核心組成部分，目的在遏止攻擊並在發生衝突時打擊敵方基地與其他目標。這次演習時不會發射飛彈，重點將放在打擊海上艦艇的程序演練。

日本媒體報導，在演習期間，美軍與日本自衛隊預計將共享目標資訊，並就發射程序展開合作。

日本同時也將88式反艦飛彈與03式中程防空系統暫時部署到與那國島。88式反艦飛彈也將被運往沖繩縣石垣島，與先前已部署在那的03式與12式飛彈系統會合。

内倉浩昭說：「透過運用各種具備不同特性的防區外飛彈，我們能實現多層次的應對能力。」他補充說，此舉目的在迫使對手採取複雜的反制措施，從而降低對日本發動成功打擊的可能性。

這場美日軍演登場之際，本月一名美國陸戰隊員因涉嫌謀殺一名沖繩縣女子被捕，在當地居民間引發安全方面的疑慮。

日本與美軍的魚鷹（Ospreys）運輸機也將加入演習，將飛到宮古島與石垣島的民用機場。魚鷹運輸機因過去發生過多起事故，在日本的聲譽不佳。日本與美國的國防官員表示，安全是他們的首要考量，並強調將盡量減少對當地社區的影響。

利劍27演習還有另外7個國家參與，其中包括法國、德國、荷蘭、紐西蘭與菲律賓，這5國是首次以夥伴國家身分參演。

與那國島 軍演 日本

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