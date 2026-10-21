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【即時短評】歐洲多城抗議與暴力：年輕人怒火背後是什麼？

聯合報／ 本報編譯張佑生
巴黎街頭示威者戴上V怪客面具，背後是熊熊烈火。法新社
巴黎街頭示威者戴上V怪客面具，背後是熊熊烈火。法新社

歐洲多個城市近日接連出現以年輕人為主的抗議，法國與阿爾巴尼亞等地甚至演變成縱火與搶劫。各國的具體訴求並不相同，有的抗議教育經費被砍，有的抱怨房租高漲，有的指控政府腐敗，但時間點高度重疊，讓人不得不問：這真的只是一連串巧合嗎？

德國《星期五》週報的Sebastian Friedrich提出一個相當有穿透力的觀察。他認為，這些抗議表面上看起來是世代衝突，細究之後其實是一場「承諾崩解」的衝突。各國抗議的直接導火線不同（教育、房租、腐敗等），針對的政府也不同，但有一個清楚的共同點：抗議主體幾乎都是年輕人，開始懷疑「未來」是否還存在的年輕人。這些年輕人並非單純在反抗「上一代」，而是在反抗一個他們愈來愈不相信還能兌現的社會契約：「只要努力，未來就會更好」。

過去幾十年，歐洲社會不斷告訴年輕人：努力讀書、進入高等教育、參與勞動市場，就能獲得穩定的未來。如今這一代人愈來愈清楚地感覺到，這個承諾正在失效。

這個判斷能解釋事件的「同時性」，卻無法完全解釋暴力的形式。義大利《共和報》的Michele Serra從米蘭的暴亂現場出發，指出一個令人不安的現象：這些蒙面青年洗劫商店的行為，幾乎看不到傳統意義上的意識形態或組織意圖。沒有宣言，沒有明確的政治目標，只是透過手機快速傳播的情緒：「去有錢人住的地方砸東西。」Serra稱之為「最純粹的社會動盪，卻完全沒有政治方向」。

正是這種「有怒火、無方向」的狀態，讓其他評論者開始往更尖銳的方向解讀。英國《泰晤士報》的Melanie Phillips將之視為「紅綠聯盟」的展現：極左翼、伊斯蘭主義者與支持巴勒斯坦的力量，在西方文明自身陷入困境時形成暫時的合流。丹麥《日德蘭郵報》則把焦點放在人口結構，警告法國目前的「伊斯蘭左翼」土壤，在英國、瑞典等地同樣存在，火焰有可能向外蔓延。

相對地，奧地利《薩爾茨堡新聞》選擇回到更具體的政策層面。作者認為，暴力當然必須譴責，但年輕人的怒火並非空穴來風。教育經費緊縮與高房價，直接削弱了他們對未來的想像；而多數政府看起來既無能力、也無意志回應這些問題。換句話說，結構性的剝奪感是真實存在的，只是它目前主要以「失控的街頭」而非「有組織的政治運動」表現出來。

年輕人 歐洲 縱火

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