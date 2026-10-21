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葉門內戰重燃 聯合國：逾25萬人流離失所

中央社／ 日內瓦20日綜合外電報導

聯合國今天表示，自葉門內戰7月再度爆發以來，境內已有超過25萬人流離失所，約半數暫時棲身於第3大城塔伊茲；葉門是全球最貧窮的國家之一，人道危機也正持續惡化。

法新社報導，在葉門內戰中，以沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）為首的聯軍支持葉門政府，對抗獲伊朗撐腰的青年運動（Houthis）。在美伊衝突讓中東陷入危機數月後，葉門內戰也於7月再度爆發。

在歷經4年動盪不安的停戰期後，葉門重燃戰火；隨著青年運動上個月奪下紅海（Red Sea）沿岸的戰略要地，戰事進一步加劇。

葉門原本就深陷嚴重人道危機，如今境內流離失所人數正急遽攀升。

聯合國難民署（UNHCR）發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）在日內瓦記者會上表示：「難民署顯然對流離失所情勢不斷升溫深感憂心…目前流離失所人數已突破25萬大關。」

在這些新增的流離失所者當中，約有半數暫時棲身於葉門第3大城塔伊茲（Taiz）。

青年運動10月初開始便包圍塔伊茲，封鎖通往亞丁（Aden）的道路。亞丁是沙烏地阿拉伯支持、獲國際承認的葉門政府所在的臨時首都。

沙特馬許說：「我們目前確認最迫切的需求，主要集中在避難住所、糧食和多用途現金援助。」

葉門 聯合國 中東

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