快訊

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

亞洲各國爭搶中國遊客 兩岸觀光卻仍嚴重不對稱發展

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合國刪減加薩援助 資源不足釀人道危機

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
聯合國世界糧食計畫署近日宣布，由於國際融資枯竭與經費嚴重短缺，被迫將加薩地區的糧食援助人數裁減多達50萬人。（Photo by Ian Taylor on Unsplash under C.C License）
聯合國世界糧食計畫署近日宣布，由於國際融資枯竭與經費嚴重短缺，被迫將加薩地區的糧食援助人數裁減多達50萬人。（Photo by Ian Taylor on Unsplash under C.C License）

加薩走廊的飢荒危機可能更惡化！聯合國世界糧食計畫署近日宣布，由於國際融資枯竭與經費嚴重短缺，被迫將加薩地區的糧食援助人數裁減多達50萬人。目前，儘管人道救援組織持續呼籲國際社會加大捐款力度，但資金缺口仍讓前線援助行動陷入癱瘓。

資金枯竭阻礙救援

美聯社》報導，世界糧食計畫署因面臨前所未有的資金枯竭，必須大幅削減加薩走廊高達50萬人的糧食配給與現金援助。該機構指出，由於國際捐助國的資金遲遲未能到位，庫存物資與運作經費已見底，導致數以萬計原本就處於飢餓邊緣的巴勒斯坦家庭面臨斷糧危機。

聯合國官員與人道救援專家對此表示高度憂慮，認為在衝突持續、民生經濟崩潰的環境下，大幅度縮減援助無疑是雪上加霜。然而，儘管各界不斷發出警報，國際社會的實質捐款速度卻趕不上物資消耗的速度，導致人道救援網出現巨大漏洞。

加薩走廊面臨飢荒

半島電視台》報導，世界糧食計畫署的大規模裁減援助，直接衝擊加薩走廊多處難民營與脆弱社區，許多依賴糧食券與麵粉救濟的家庭已無力負擔高昂的市面糧價。對此，當地居民與醫療人員紛紛警告，孩童營養不良的比例恐將急遽飆升。

如今，雖然部分國家與慈善機構試圖透過空中投遞或有限的陸路通道補足缺口，但成效仍相當有限。專家呼籲，國際社會必須正視加薩走廊日益嚴峻的糧食安全危機，唯有重啟長期穩定的資金支援，才能避免人道災難全面失控。

【更多精采內容，詳見

加薩 聯合國 加薩走廊 委內瑞拉 強震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中朝關係增溫／大賺俄烏戰爭財 平壤變繁華

唐獎得主艾克曼獎金捐國際組織 支持加薩救援工作

預算兜不攏、援烏太燒錢…歐盟經濟內外夾攻 推升示威潮

預算、援烏、生活成本飆 歐洲暴力示威潮蔓延

相關新聞

台女離奇陳屍日本飯店房間！頸部遭刺傷及動脈 警方公布身分

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日上午8時左右發現一名38歲台灣籍女子陳屍單人房，警方已逮捕當時在死者房內的台灣籍女子，並於21日將她移送檢方。

7度鎖定南韓距台灣最近美軍基地！前解放軍官趁軍演監聽遭訴

南韓中央日報21日報導，南韓有關單位發現一名前中國人民解放軍軍官曾攔截南韓境內美軍基地的軍事通訊，尤其是在韓美聯合軍演及韓美日三方軍演期間。

美國陸軍新作戰準則曝光！擬台海戰爭首日立即投入作戰

南韓朝鮮日報報導，美國國防部19日公開美國陸軍新作戰準則，決定將軍事資源集中部署至印太地區第一島鏈，用以抗衡中國大陸持續擴張的軍事力量，一旦台灣海峽爆發戰爭，美軍計畫讓駐紮當地的部隊在戰爭首日立即投入作戰。

北韓官媒曬照打臉金正恩死訊 BBC揭謠言屢傳2大原因

旅居美國的中國異議人士謝萬軍在未提出證據的情況下聲稱，北韓領導人金正恩因腦出血陷入昏迷，被送往北京一家醫院後死亡。然而，北韓官媒數小時後公布照片，顯示金正恩與女兒一同參觀服裝與鞋類展覽，看起來相當健康。BBC指出，北韓是全球最封閉的國家之一，事實難以查證，容易引發揣測，金正恩的健康傳聞幾乎已成為常態。

法國街頭暴動的「衝組」 沒領袖卻似有指揮是何來歷

法國上周末大規模示威演變成騷亂與搶劫，畫面中反覆出現一群全身黑衣、蒙面，帶著石塊、煙火甚至汽油彈與警方衝突的人。法國政府把矛頭指向所謂「超左翼」分子，其中一些人採取被稱為「黑群」（Black Bloc）的抗爭方式。不過，他們沒有正式組織、領袖甚至會員制度，為何仍能在街頭高度協同行動？

度假村、航班都是環境考驗 日本2050碳中和路有多難？

日本力推生態旅遊，從森林浴、在地美食到低碳住宿，盼兼顧觀光與環境保育。然而旅遊業碳排驚人，長途航班更成減碳難題。 日本推廣的生態旅遊，從奧松島牡蠣養殖體驗、出羽三山高山蔬菜料理，到奧多摩山林森林浴、品飲當地清酒及柴燒三溫暖，吸引旅客深入體驗日本在地文化，同時透過更永續的旅遊方式，降低碳排放與環境衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。