聯合國刪減加薩援助 資源不足釀人道危機

加薩走廊的飢荒危機可能更惡化！聯合國世界糧食計畫署近日宣布，由於國際融資枯竭與經費嚴重短缺，被迫將加薩地區的糧食援助人數裁減多達50萬人。目前，儘管人道救援組織持續呼籲國際社會加大捐款力度，但資金缺口仍讓前線援助行動陷入癱瘓。

資金枯竭阻礙救援

《美聯社》報導，世界糧食計畫署因面臨前所未有的資金枯竭，必須大幅削減加薩走廊高達50萬人的糧食配給與現金援助。該機構指出，由於國際捐助國的資金遲遲未能到位，庫存物資與運作經費已見底，導致數以萬計原本就處於飢餓邊緣的巴勒斯坦家庭面臨斷糧危機。

聯合國官員與人道救援專家對此表示高度憂慮，認為在衝突持續、民生經濟崩潰的環境下，大幅度縮減援助無疑是雪上加霜。然而，儘管各界不斷發出警報，國際社會的實質捐款速度卻趕不上物資消耗的速度，導致人道救援網出現巨大漏洞。

加薩走廊面臨飢荒

《半島電視台》報導，世界糧食計畫署的大規模裁減援助，直接衝擊加薩走廊多處難民營與脆弱社區，許多依賴糧食券與麵粉救濟的家庭已無力負擔高昂的市面糧價。對此，當地居民與醫療人員紛紛警告，孩童營養不良的比例恐將急遽飆升。

如今，雖然部分國家與慈善機構試圖透過空中投遞或有限的陸路通道補足缺口，但成效仍相當有限。專家呼籲，國際社會必須正視加薩走廊日益嚴峻的糧食安全危機，唯有重啟長期穩定的資金支援，才能避免人道災難全面失控。

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