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7度鎖定南韓距台灣最近美軍基地！前解放軍官趁軍演監聽遭訴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓空軍一架F-16戰鬥機2017年在群山空軍基地參與「超級雷霆17」（MAX THUNDER 17）演習期間起飛。資料照片。路透
南韓空軍一架F-16戰鬥機2017年在群山空軍基地參與「超級雷霆17」（MAX THUNDER 17）演習期間起飛。資料照片。路透

南韓中央日報21日報導，南韓有關單位發現一名前中國人民解放軍軍官曾攔截南韓境內美軍基地的軍事通訊，尤其是在韓美聯合軍演及韓美日三方軍演期間。

根據國民力量黨國會議員金玟甸（Kim Meen-geon）20日從法務部取得的起訴書，這名前中校曾在解放軍訊號情報單位服役40年，2024年3月至今年8月間，13度攔截韓美軍事基地的通訊，其中7次與聯合軍演時間重疊，包括「乙支自由之盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）演習。

嫌犯曾在多處軍事基地附近的飯店監聽，包括駐有南韓空軍第38戰鬥機大隊及美國空軍第8戰鬥機聯隊的群山空軍基地、美國海軍駐韓國地區司令部所在的釜山海軍基地，以及設有韓美聯合司令部及美國陸軍第8軍團的平澤市韓福瑞營（Camp Humphreys）。

這些監聽行動與多項大型軍演時間重疊，包括韓美「自由之盾」（Freedom Shield）、韓美日首次三方軍演「自由之刃」（Freedom Edge），以及韓美「乙支自由之盾」與「自由旗幟」（Freedom Flag）等演習。其中，「自由之刃」旨在強化三國聯合作戰能力，以應對來自北韓及中國的威脅。

嫌犯持續監聽至2026年，並在韓美大型軍演期間，於群山、光州等重要空軍基地附近竊聽通訊。13次監聽行動中，有7次鎖定群山空軍基地。該基地是南韓境內距離中國及台灣最近的美軍空軍基地，駐有美國第7航空隊旗下、以「狼群」（Wolf Pack）聞名的精銳第8戰鬥機聯隊。

南韓檢警9月1日起訴嫌犯，認為其監聽活動可能使他推斷出飛行作業、空中偵察計畫等機密軍事資訊。不過，嫌犯僅依「利敵罪」起訴，因為將為外國從事間諜活動納入處罰範圍的南韓刑法修正案，直到9月13日才生效。另一名前解放軍成員也與嫌犯一同遭到起訴，他還取得並洩露「乙支自由之盾」演習的事後檢討（after-action review，AAR）資料。

西京大學（Seokyeong University）軍事學教授允相龍（Yun Sang-yong，音）表示：「中國的間諜活動似乎主要是為了對抗美國，但我們不知道遭竊取的情報最終流向何處。這也引發外界擔憂，南韓可能因此面臨來自北韓的更大安全威脅。」

允相龍還表示：「事後檢討資料包含全面戰爭情境下的作戰計畫，以及軍事單位內部的弱點。遭洩露的資料還包括阿帕契直升機起降的影片，可能暴露其武器與射程的細節。」

峨山政策研究院研究員楊旭（Yang Uk）指出，即使個別情報本身並不敏感，拼湊在一起仍可能揭露重要軍事機密。他認為，根據「馬賽克理論」（mosaic theory），看似無害的資訊經過組合，也可能產生風險，因此必須嚴肅看待這類間諜活動。

南韓 解放軍 軍演

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