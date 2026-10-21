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美國陸軍新作戰準則曝光！擬台海戰爭首日立即投入作戰

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2022年時任美國陸軍第82空降師師長的拉內夫在波蘭受訪。美聯社
2022年時任美國陸軍第82空降師師長的拉內夫在波蘭受訪。美聯社

南韓朝鮮日報報導，美國國防部19日公開美國陸軍新作戰準則，決定將軍事資源集中部署至印太地區第一島鏈，用以抗衡中國大陸持續擴張的軍事力量，一旦台灣海峽爆發戰爭，美軍計畫讓駐紮當地的部隊在戰爭首日立即投入作戰。

根據五角大廈資訊，美國陸軍7日公布長達46頁的新作戰準則《美國陸軍作戰方式》（How the Army Fights），由曾任韓美聯合司令部參謀長的陸軍代理參謀長拉內夫（Christopher LaNeve）主導制定，將中共解放軍列為「步步進逼的威脅」，並提出因應部署方針。

新準則的核心是將兵力集中投射至第一島鏈，即從日本九州南端，經台灣延伸至菲律賓；同時持續強化太平洋地區的作戰基礎設施。美國陸軍表示：「我們必須做好準備，在衝突爆發的第一天立即採取行動。」

依照規畫，美軍將在第一島鏈部署長程精準打擊武器，鎖定中國飛彈發射陣地及西太平洋海上目標，並預先儲備武器、彈藥及燃料，確保衝突爆發時立即投入作戰。同時，美軍也將強化「多領域特遣隊」（Multi-Domain Task Force，MDTF）的部署，這類機動部隊配備長程飛彈、防空系統及網路、電子作戰能力。美軍10月8日成立第四支多領域特遣隊，編制約2100人，將投入印太地區任務。

至於從東京延伸至關島、帛琉的第二島鏈，美軍計畫建立彈藥及燃料補給據點，支援第一島鏈前線部隊，並擴充醫療、工程及後勤能力。考量太平洋戰區幅員遼闊，美軍也將運用無人水面載具及無人機執行補給任務。

朝鮮日報指，美國陸軍新作戰準則可能牽動韓美聯合作戰計畫與南韓國防安全戰略。雖然南韓不屬於第一島鏈，但美軍仍將其視為第一島鏈以北抗衡中國的戰略樞鈕。為因應解放軍快速動員，美軍強調，必須具備不受既有長期部署時程限制、能迅速投入作戰的地面部隊。

駐南韓的美國陸軍第八軍團司令希爾伯特（Joe Hilbert）日前受訪南華早報於21日刊出，他表示，一旦接獲命令，所屬部隊必須做好部署至朝鮮半島以外地區的準備；如果只將目光局限於朝鮮半島面臨的威脅，是「不負責任的做法」。

希爾伯特指，雖然第八軍團的首要任務，是履行美韓共同防禦條約所承擔的義務，但第八軍團是美軍全球部隊的一環，部隊駐紮的位置不代表執行任務的範圍受到限制，而平時訓練的目的是確保部隊隨時具備戰備能力，「以便在國家指揮當局需要時，部署至任何必要地點」。

美國陸軍第八軍團總部位於南韓平澤市的韓福瑞營（Camp Humphreys），負責指揮駐韓美軍地面部隊，也是美國唯一永久前沿部署的野戰軍團。駐韓美軍總兵力約2萬8500人，過去主要負責嚇阻北韓，但川普政府正推動擴大其區域角色，使駐韓部隊未來可能被調往台海等其他地區，因應突發軍事衝突；南韓也可能成為美軍在太平洋作戰時的後勤樞紐。

陸軍 台海 戰爭

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