俄美中角力北極 歐盟發表新策略強化衛星監控

歐洲聯盟今天公布新策略，計劃加強北極地區監測並擴增破冰船隊，以因應俄羅斯、美國與中國在這個關鍵地區的競爭。

綜合路透社和法新社報導，自俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭以來，北極國家與俄羅斯之間的緊張關係日益升高。

歐盟執委會主席范德賴恩 （Ursula von der Leyen）表示：「北極是地緣政治板塊碰撞的領域之一。」

她在法國史特拉斯堡（Strasbourg）對媒體說：「當我們看到國家主權、領土完整、區域穩定的規範已不能被視為理所當然時，我們就必須有所行動。」

歐盟官員指出，近年來莫斯科已重新啟用並現代化蘇聯時期設在北極地區的軍事基地，並指出俄羅斯在北極圈內的柯拉半島（Kola Peninsula）集中了大量核武。此外，北極也成為俄羅斯飛彈的試驗場。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說：「俄羅斯正擴大它在高緯度地區的軍事版圖，重啟多座蘇聯時期的基地，並在當地測試新武器。無人機入侵、GPS（全球衛星定位系統）干擾以及海底電纜破壞等事件，都在削弱北極安全。」

由於歐洲可運用的破冰船數量不及俄羅斯，歐盟希望擴增破冰船隊，並研擬聯合採購、整合及共享相關能力的方案。

● 北極競爭升溫 歐盟布局自主安全

北極事務對歐盟而言具有切身利害關係，因為在27個成員國當中，丹麥、芬蘭與瑞典這3國本身就是北極國家。

全球暖化導致海冰融化，北極競爭也日益加劇。俄羅斯、中國與美國近年來持續擴大在當地的活動，競相爭取自然資源與新航路。

不過，美總統川普（Donald Trump）對丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）展現野心，凸顯出歐盟亟需一套全新戰略來應對局勢。

歐盟這項策略中的部分措施，似乎也意在降低對美國的依賴。

歐盟規劃建設一條「獨立自主且安全」的海底電纜，連接格陵蘭與歐洲本土，這將納入更大型的「泛北極」電纜專案，並同時接軌加拿大、日本及韓國。

歐盟也正致力於透過自身衛星群計畫Iris²，為北極地區提供衛星連線，與馬斯克（Elon Musk）旗下的星鏈（Starlink）展開競爭。

這套策略強調與加拿大、英國及挪威等「志同道合」的非歐盟國家合作，並規劃定期舉辦「北方鄰國」（Northern Neighbourhood）夥伴高峰會。

新策略也納入再生能源及關鍵原物料等項目的投資規劃。

這是歐盟自2021年以來首次更新北極策略，也是歐盟近期一系列北極相關措施中的最新一步。上個月，范德賴恩宣布歐盟計劃在格陵蘭投資2億歐元。