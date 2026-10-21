加拿大最富省分！亞伯達省啟動獨立公投結果曝光 川普意外幫卡尼大忙
美聯社報導，加拿大最富裕省分亞伯達省19日舉行涉及獨立議題的公投，20日開票結果顯示，75%選民支持繼續留在加拿大，壓倒性否決啟動分離程序的提案。美國總統川普持續發動貿易戰，更揚言將加拿大併為美國第51州，意外「助攻」加拿大總理卡尼凝聚民心，為對抗美國施壓注入強心針。
根據亞伯達省（Alberta）選舉局20日公布的非正式結果，目前已完成84%投票區及投票地點的結果統計，開出超過180萬張選票，其中75%支持留在加拿大，25%贊成啟動分離程序。
這次公投並非直接決定是否獨立，而是表決是否啟動法律程序，為未來舉行具有約束力的獨立公投鋪路。
英國廣播公司（BBC）指出，亞伯達省是加拿大最富裕的省分，擁有全國大部分已探明石油儲量，以及豐富的天然氣與礦產資源。當地長期是保守派大本營，政治文化與美國西部較為接近，對渥太華聯邦政府積怨已深，尤其不滿環境法規等政策限制能源產業發展。然而，這些不滿過去並未轉化為廣泛支持獨立的力量。
卡尼20日對公投結果表示歡迎，強調亞伯達省人民「選擇團結、共同建設，以及彼此照顧」。他指出，約1/4支持啟動分離程序的選民，不一定真的希望獨立，部分人只是藉此表達對聯邦政府的不滿。
不過，分離主義運動領袖威爾森（Keith Wilson）表示，這次結果至少證明，1/4的亞伯達省居民認為「亞伯達省應該獲得更好的待遇」。分離主義陣營也強調，儘管提案遭到否決，這場政治運動不會就此消失。
川普的貿易戰及併吞威脅，反而成為卡尼凝聚民意的重要助力。亞伯達省公投當天，川普在堪薩斯州為美國期中選舉造勢時，再度拿加拿大開玩笑。
川普稱：「我會讓你們保留冰上曲棍球，也會讓你們保留《啊，加拿大》（O Canada）這首國歌。」接著又補上一句：「我們只是在開玩笑。」BBC描述，但這對加拿大人來說，一點也不好笑。
卡尼在公投前便多次警告，有境外勢力正試圖分裂加拿大，以便進一步控制這個國家。他如今獲得亞伯達省選民明確支持，也為推動能源出口多元化、降低對美國市場依賴，以及對抗川普的貿易施壓，取得更有利的政治基礎。
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