比利時議員：台灣是重要民主夥伴 全社會韌性值得學習

比利時聯邦眾議員范荷芙以「魚群共遊更具有韌性」強調，民主政體攜手合作便能帶來改變。她接受中央社專訪時指出，台灣是非常重要的民主夥伴，台灣在全社會韌性的經驗也值得比利時學習。

比利時聯邦眾議院議員、比利時國會友台小組共同主席范荷芙（Els Van Hoof）長期支持台灣，並在國會中推動通過挺台決議，更多次與比利時國會議員組團訪台交流。

今年9月30日，范荷芙出席由駐歐盟兼駐比利時代表處舉辦的國慶酒會致詞時表示，獨自游泳的小魚很脆弱，但魚群則是具有韌性的。像比利時與台灣這樣的民主政體，攜手便能帶來改變。

范荷芙近日接受中央社專訪時表示，去年推動在聯合政府協議中首度提及台灣，這是雙邊關係極具指標意義的突破，這項成果是國會多年來接連通過多項挺台決議所累積的具體成果，凸顯比利時堅定與全球民主陣營並肩同行的決心。

她說，在西太平洋地區，台灣是不可或缺的民主夥伴，期盼區域局勢降溫的同時也堅定捍衛現狀。

談及國會如何具體深化對台支持，范荷芙說明，一直以來都與台灣維持緊密互動。身為國會議員，每個月都會就全球各項議題與比利時外長討論，在每次的國會質詢中，台灣都會被提及。

她強調，這一點非常重要，因為希望捍衛現狀；同樣重要的是政府也必須有一致的步調。這就是為什麼國會議員不僅推動決議案，也會定期向部長提出質詢。

針對中國長期扭曲聯合國大會第2758號決議、宣稱台灣為中國不可分割一部分的論述，范荷芙直言，第2758號決議文從未提及台灣，中國企圖藉此竄改論述。對於中國這種扭曲解讀的方式，范荷芙予以譴責，並且重申比利時奉行的是「一個中國政策」，而非「一個中國原則」。

她說，越來越多國家甚至是歐盟提出了相同的觀點，就像是雪球一樣越滾越大。

回顧近年台灣與比利時之間的外交突破，范荷芙特別提及去年副總統蕭美琴應邀出席在歐洲議會舉辦的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）會議並發表演說，創下首度有台灣現任副元首在歐洲議會向全球跨國議員公開演講的先例。

她強調，邀請蕭副總統來訪是深化雙邊關係的重要一步，藉此能夠聆聽來自台灣政府第一手的關切。接下來也會持續這樣做，因為與全球夥伴及民主國家保持聯繫，是國會議員的自由。

除了政治與外交層面的相互交流，面對威權體制帶來的複合式威脅，更促使比利時向台灣取經。

范荷芙強調相互學習非常重要，特別是在「全社會韌性」方面，比利時有很多地方需要向台灣請教，因為這在比利時是一種前所未見的全新韌性。

她坦言，兩年多前曾遭到中國駭客攻擊，當時比利時國會感到非常驚訝。於是約1年前，國會首度設置資安防護官。這樣的情形顯示過去確實有些天真，而過於天真時就談不上韌性，因此必須更加主動，向面臨威脅的民主夥伴學習其防衛韌性，並落實在比利時國內。

此外，台海和平穩定不僅是地緣政治議題，更直接牽動歐洲與比利時的經濟命脈與戰略自主。

范荷芙分析，比利時作為高度依賴他國的開放型經濟體，在半導體供應鏈上極度仰賴台灣海峽的和平穩定。荷莫茲海峽受阻重創經濟並引發能源危機的教訓，不能在台灣海峽重演。

她說，這也是比利時必須與台灣、日本、菲律賓站在一起的原因。比利時外交部長去年9月在聯合國大會發表演說時，也特別提到了這個關鍵的現象。

最後，范荷芙也重申民主陣營攜手合作的重要性，呼籲全球理念相近夥伴共同維護國際秩序。

她也提及，此刻在西歐也深切感受到民主價值正面臨壓力，因此需要像台灣、加拿大這樣理念相近的夥伴與歐盟攜手合作，提升防衛韌性，共同捍衛民主、人權以及以規則為基礎的國際法治秩序等核心價值。