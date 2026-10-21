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五角大廈：利劍軍演多國參與 韓國、英國觀察員身分加入

中央社／ 華盛頓20日專電

美日聯合軍演「利劍」昨天在石垣島舉行啟動儀式。五角大廈指出，澳洲、加拿大、法國、德國、荷蘭、紐西蘭與菲律賓部隊參與演訓，韓國英國也以觀察員身分加入。日本自衛隊統合作戰司令官俵千城強調，利劍是維護和平穩定的演訓。

美國戰爭部新聞稿指出，約4萬5000名日本自衛隊人員、1萬1000名美軍部隊，及澳洲、加拿大、法國、德國、荷蘭、紐西蘭與菲律賓部隊參與利劍演習，韓國與英國也以觀察員身分加入，軍演將進行至29日。

利劍軍演是兩年一度的現地戰術訓練演習，已進行至第18屆。演習內容包括防空與飛彈防禦、裝備保護維修、後勤補給、傷兵後送及海上作戰等。

日本自衛隊統合作戰司令官俵千城表示，在日本最西端的石垣島啟動利劍27演習，是極高榮譽，具有重大意義。大家聚集在此披著不同國旗、代表不同文化，但共享相同的基本理念，自由與法治精神，也共同肩負為後代子孫守護價值的責任。由此來看，「我們才是志同道合的夥伴。」

俵千城強調，利劍27是維護和平穩定的演訓。

他說：「日美與參與演習的志同道合國家，必須發揮各自優勢，將部隊轉型為具有戰力及準備好作戰的狀態，在需要時展現精準行動力，這極為重要。」

演習設定的雙邊與多邊訓練情境，有助於演訓部隊在實際環境下，提升跨界協同作戰能力、共享情資及防衛協調。

美國太平洋司令部副司令羅威爾（George Rowell）表示，利劍演習經過40年仍然堅實，這是全球最強大、最具影響力的聯盟，各國與夥伴並肩演練，如今已達到太平洋地區備戰演習最頂尖的狀態。

他指出，接下來各國毫無疑問將一體訓練，測試作戰理念、改善指揮與控制系統，確認嚇阻侵略，及危機衝突中獲勝的實力。

羅威爾強調，21世紀的嚇阻力不是靠言語或宣示，而是展現實力、凝聚力並做好戰鬥準備。他說：「要持續訓練、學習，並一致嚴陣以待。」

五角大廈 韓國 英國

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