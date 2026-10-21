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奈及利亞出現首起伊波拉病例 非洲疫情再擴大
西非國家奈及利亞今天證實，當地出現首起伊波拉（Ebola）病毒病例，患者是一名女性，她是從已爆發疫情的東非內陸國烏干達入境抵達奈及利亞首都阿布加（Abuja）。
法新社報導，自從中非國家剛果民主共和國5月宣告爆發大規模伊波拉疫情後，病毒已擴散至數個非洲國家，包括鄰國烏干達。
奈及利亞衛生部長培特（Muhammad Ali Pate）在聲明中說，這名女病患最近搭乘國際航班從烏干達飛抵奈及利亞後，入住1家私人醫院接受治療，經過幾天確診感染伊波拉。
培特表示，這名患者目前正在隔離接受醫療照護，相關追蹤接觸者的工作也已展開，目前已確認44名密切接觸者。
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