川普稱烏克蘭須展現結束戰爭意願 籲基輔與俄簽和平協議

美國總統川普（Donald Trump）今天呼籲烏克蘭與俄羅斯達成協議以終結兩國戰事，並表示基輔須展現出結束戰爭的意願。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室（OvalOffice）告訴現場記者：「烏克蘭須展現想要結束這場戰爭的意願。」

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天在挪威首都奧斯陸會晤烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy），兩人舉行會談，尋求結束俄羅斯對烏克蘭持續逾4年的侵略。

川普在談話中暗示莫斯科在戰局中占上風，因為「俄國是一部龐大的機器，他們只是不斷向前推進，這就是他們一直在做的事。他們已占領一大片土地」。

川普指出：「我們期盼澤倫斯基達成協議，他有能力達成協議。他必須展現出有意願達成協議，因為我認為他的人民已無法再忍受了。」