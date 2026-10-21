聽新聞
0:00 / 0:00
川普稱烏克蘭須展現結束戰爭意願 籲基輔與俄簽和平協議
美國總統川普（Donald Trump）今天呼籲烏克蘭與俄羅斯達成協議以終結兩國戰事，並表示基輔須展現出結束戰爭的意願。
路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室（OvalOffice）告訴現場記者：「烏克蘭須展現想要結束這場戰爭的意願。」
川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天在挪威首都奧斯陸會晤烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy），兩人舉行會談，尋求結束俄羅斯對烏克蘭持續逾4年的侵略。
川普在談話中暗示莫斯科在戰局中占上風，因為「俄國是一部龐大的機器，他們只是不斷向前推進，這就是他們一直在做的事。他們已占領一大片土地」。
川普指出：「我們期盼澤倫斯基達成協議，他有能力達成協議。他必須展現出有意願達成協議，因為我認為他的人民已無法再忍受了。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。