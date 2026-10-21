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法國防動亂再起 首都巴黎部分地點連2夜實施宵禁
法國首都巴黎市警方今天連續第2夜對部分市區實施宵禁。當局表示，經過週末的暴動和打劫亂象後，昨夜實施的宵禁成功讓市區恢復平靜。
法新社報導，今夜實施宵禁地點，在周末許多衝突發生地、巴黎市中心偏東的共和廣場（Place de laRepublique），以及市中心商店林立的鬧區雷阿勒（les Halles）；宵禁時間則是從晚間11時至明天上午6時。
此外，今晚8時起巴黎若干地點也禁止任何公開集會，包括雷阿勒、購物街香榭麗舍大道（Avenue DesChamps-Elysees）、珠寶店聚集且鄰近幾座火車站的文當廣場（Place Vendome），以及法國總統府和國會上下兩院等國家重大建物周邊。
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