聽新聞
0:00 / 0:00
烏克蘭：成功以無人機撤離傷兵 創全球首例
烏克蘭近日宣稱成功以空中無人機從前線撤離一名傷兵，為全球首例，同時公布相關影片，從畫面中可以看到一名士兵把自己固定在大型無人機上，在模糊處理的區域上空低飛。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，烏克蘭第92獨立突擊旅（92nd Separate Assault Brigade）昨天分享的影片顯示，這名士兵將自己固定在一架大型無人機上，隨後無人機在一片經模糊處理的區域上方低空飛行。
無人機小心翼翼將士兵放下後，操作人員迎接他時說：「歡迎回到地面！」影片也將執行任務的無人機操作人員做臉部模糊處理。
該旅在貼文中寫道，這名身分未公開的步兵在陣地受傷，「由於敵方無人機活動頻繁，加上當地有地雷，無法使用傳統的無人地面載具進行撤離」。
貼文補充道：「在那一刻，我們單位的專家決定挑戰一項沒人做過的事：使用空中無人機撤離一名軍人。」
該旅表示，這架飛行器是一種重型六軸無人機，其烏克蘭製造商原本的設計目的是轟炸機。從影片中看來，無人機大小約為該名士兵的兩倍。
參與這次任務的專家須確保無人機能穩定載人飛行，避免翻覆或劇烈晃動。該旅補充道，獲救士兵正在接受治療及復健。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。