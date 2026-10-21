川普威脅「美第51洲」反促團結？ 加國亞伯達省否決獨立提案

石油資源豐富的加拿大亞伯達省選民十九日否決啟動獨立程序的提案，讓加國總理卡尼及支持加拿大團結的人士獲得一場勝利。

美聯社報導，這次投票非直接針對獨立舉行公投，但如果提案通過，亞伯達省將啟動程序，未來舉行脫離加拿大公投。二二○萬張選票已有約一八○萬張完成計票，百分之七十六的選民支持留在加拿大，另有百分之廿四支持啟動獨立公投程序。

卡尼廿日在社群平台Ｘ上表示，亞伯達省作出「明確選擇」，選擇團結彼此照顧。分離派「亞伯達繁榮計畫」領袖拉斯則表示會繼續推動獨立主張。亞伯達省選舉局預計廿九日公布正式結果。

亞伯達省擁全球第四大已知石油儲量，也是保守派大本營，居民長期對聯邦政府不滿，認為當地靠油氣創造大量收入，繳高額稅金，聯邦政府卻把資源重分配給各省，不少人覺得付出多回報少。選民德根哈特表示，亞伯達省居民長期受到中央政府不公平對待。他在投票後表示：「亞伯達基本上一直被當成殖民地。他們只想不斷從我們這裡索取、索取、再索取，卻什麼也不回報。」

省長戴思敏雖然反對獨立，但在執政的聯合保守黨內部分離主義者的壓力下，仍決定舉行這場公投。戴思敏說，公投是為了徹底解決這個長期撕裂該省的問題。她曾表示，一旦聯邦派勝利，將為分離議題畫下句點。

分析家認為，美國總統川普對加國發動貿易戰，威脅讓加拿大成美國第五十一州，有助於總理卡尼凝聚支持，敦促亞伯達省選民支持國家團結。