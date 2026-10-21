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預算兜不攏、援烏太燒錢…歐盟經濟內外夾攻 推升示威潮

聯合報／ 國際中心／綜合報導
法國爆發大規模示威，抗議浪潮也蔓延到歐洲多國。圖為10月17日在意大利博洛尼亞火車站附近的示威活動現場。新華社
法國爆發大規模示威，抗議浪潮也蔓延到歐洲多國。圖為10月17日在意大利博洛尼亞火車站附近的示威活動現場。新華社

歐亞集團顧問公司主管拉曼表示，法國義大利歐洲各國爆發這波示威潮，源於民眾「真切感受到社會停滯不前，生活沒有變得更好」。

他指出，多年來各國政府施政乏力，未能推動有助經濟成長的改革，導致民怨持續累積，「隨著生活成本飆升，各國提出的解決方案，既不足以應對問題的嚴重程度，也無法滿足民眾因挫折與不滿而產生的訴求」。

POLITICO政治新聞網指出，歐盟目前已疲於應付多重挑戰，包括如何就史上規模最大的預算達成共識、協助填補烏克蘭龐大的財政缺口，以及因應川普政府與北京雙重地緣政治壓力。

雪上加霜的是，歐盟四大經濟體德國、法國、義大利和西班牙全都將進入大選熱季或面臨政治動盪，恐嚴重妨礙歐盟推動各項政策。這四大成員合計約占歐盟國內生產毛額（ＧＤＰ）及總人口的百分之六十。

西班牙將於十一月舉行國會選舉，中間偏右及極右翼勢力有望取得政權；法國將於明年四月舉行總統大選，民調顯示極右翼代表人物雷朋具有優勢。

德國則是極右翼另類選擇黨（AfD）聲勢持續上升，使基民黨籍總理梅爾茨受嚴重挑戰；義大利總理梅洛尼領導的政府也將於明年迎接國會選舉。

歐盟理事會主席柯斯塔說，歐盟必須在今年底前就預算達成協議，以確保新預算能於二○二八年開始實施。然而日前歐盟峰會經兩天談判，各國領導人非但未能就兩兆歐元預算案取得進展，反而陷入包含能源政策在內的各種激烈爭論。

分析家指出，長達四年多的俄烏戰爭不見止戰曙光，效應持續外溢。在美國收回援烏力道後，歐洲得承擔更多責任，然而歐盟與各主要成員國花大錢援助烏克蘭，勢必排擠國內預算，引發部分民眾不滿。

歐盟今年拿出九百億歐元援烏，但烏克蘭總統澤倫斯基日前在歐盟峰會開口，盼歐盟明年再拿出七百億歐元。法國極右翼的雷朋已喊出，若當選總統，將在半年後停止援烏；右翼的德國另類選擇黨與左派政黨也都呼籲停止援助烏克蘭。

歐盟 歐洲 義大利 烏克蘭 經濟成長 法國

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