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學潮變調…法國動亂至少3千企業遭洗劫 多區啟動宵禁

聯合報／ 記者陳熙文詹宜庭林銘翰、編譯周辰陽／綜合報導
法國近日因物價飆漲引發示威，周末演變成近年最嚴重的街頭暴力事件之一。圖為里昂十九日實施部分宵禁期間，警方盤查一名民眾。法新社
法國近日因物價飆漲引發示威，周末演變成近年最嚴重的街頭暴力事件之一。圖為里昂十九日實施部分宵禁期間，警方盤查一名民眾。法新社

法國各地上周末爆發數十年來最嚴重的暴動與劫掠商家事件，法國政府十九日晚間下令，在巴黎市中心部分地區及尼斯、里爾等城市實施宵禁

紐約時報與ＢＢＣ報導，法國高中生九月開始抗議教學環境不佳，工會等團體隨後加入聲援，並提出不滿生活成本上升和燃油價格上漲等訴求。但一些身分不明的團體趁機在十七日示威當天攻擊政府建築、砸毀商店並搶劫，迫使政府實施宵禁試圖重新掌握局勢。

巴黎警方下令，十九日晚間十一時至廿日上午六時，在遭暴徒鎖定的雷阿爾購物區以及共和國廣場實施宵禁。警方也從十九日晚間八時起，限制巴黎十多個地區的集會活動，包括總統府、國會兩院周邊及多座火車站。政府宣布，里爾等四個法國北部城市廿日繼續實施宵禁。

南部的馬賽、波爾多、尼斯、里昂等城市也宣布實施部分宵禁措施，以不同方式限制年輕人的行動及集會。馬賽數個行政區廿日晚間起對未成年人實施宵禁，措施至少持續到周五。

政府估計，全國至少三千個店家在周末遭到洗劫，是零售業團體先前公布數字的兩倍。內政部長努涅斯十九日承認警方未做好準備，未妥善應對大致和平的抗議活動衍生的大規模暴動，他表示已向總統馬克宏請辭，但未獲准。

司法部長達馬南承認，面對這場法國多年來最大規模的動亂，當局「無疑失敗了」。他在法國電視節目中表示，情報工作「出現失誤」。

官員表示，已有超過兩千五百人被捕。總理勒克努十九日召開危機會議後表示，地方市長已獲授權，可「在有需要的地方」實施宵禁。他並表示政府將撥款協助受影響地區復原，再向暴力事件肇事者追討費用。

美國、中國大陸、馬來西亞以及德國等歐洲多國政府已發布旅遊警示，主要是呼籲民眾避開示威活動。我國外交部領務局尚未調整法國的旅遊警示分級，外交部次長陳明祺昨表示，尚未得知有國人遭遇到狀況，也不認為情勢已經危及到要提升旅遊警示，國民黨立院黨團書記長許宇甄則批評外交部「脫離現實、反應慢半拍」。

宵禁 法國 巴黎 搶劫 抗議行動 旅遊警示

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