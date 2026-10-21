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大國博弈 川普願會普、習討論去核

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯總統普亭（左）和大陸國家主席習近平（右）去年九月在北京會面。新華社
俄羅斯總統普亭（左）和大陸國家主席習近平（右）去年九月在北京會面。新華社

美國總統川普預定十一月訪問中國大陸參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，將是他今年第二度訪中。川普十九日表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平會面，討論「無核化」問題。

華爾街日報此前報導，普亭提議十一月ＡＰＥＣ峰會期間與川普、習近平舉行三方會談，討論烏克蘭問題，試圖透過談判結束這場已持續四年多的戰爭，並達成有利於莫斯科的結果。

川普告訴記者，他願意參加美中俄三方會談，「倒不是為了烏克蘭，因為坦白說，俄羅斯在烏克蘭問題上還好，他們沒什麼動作，中國也一樣」。

川普表示，三國領導人會面「是為了討論核武與無核化問題，如果習主席有意舉行，我願意參加。我相信我們也會討論貿易等其他議題」。川普稱討論無核化，紐約時報說，其實他真正想表達的是「核武軍備管制」，因為美中俄都沒有意願完全消除各自的核武庫。

陸外交部回應 無峰會相關資訊

ＡＰＥＣ峰會十一月十八日至十九日在大陸深圳舉行，美中俄都是成員。大陸外交部發言人毛寧說，沒有關於可能舉行美中俄峰會的相關資訊。知情人士透露，中方雖未反對舉行三方峰會，但習近平是否接受川普提出的議題仍不清楚。北京過去曾多次拒絕參與核武軍備管制談判，大陸外交部上周表示，中方「核力量與美俄根本不在一個等級，現階段要求中國加入所謂三邊核裁軍談判，既不公平合理也不現實」。川普與習近平九月舉行峰會後，白宮發表聲明指出，川普曾推動「三方軍備控制談判」，但中方官方會談紀要並未提及這項倡議。

自美俄「新戰略武器裁減條約」今年二月到期以來，雙方長程核武庫已不再受到具有法律約束力的限制。

紐約時報指出，如果美中俄峰會真的舉行，三個核武大國領導人同桌對話畫面，很可能讓外界認為他們正在瓜分全球勢力範圍。這樣的情景，類似前蘇聯領導人史達林、英國首相邱吉爾和美國總統羅斯福一九四五年的雅爾達會議。

美烏緊張 川普籲撤換澤倫斯基

三國領導人十二月也可能在美國舉行的廿國集團（G20）峰會再次碰面。川普數個月前便邀請普亭出席，這是普亭開始擺脫外交孤立、重新受到接納的第一個跡象。

川普與普亭的關係近幾周受到高度關注，他日前宣布與俄羅斯達成柴油供應協議，與烏克蘭總統澤倫斯基的關係則更加緊張。川普十九日再次呼籲撤換澤倫斯基，「老實說，我認為現在該讓其他人代表烏克蘭談判了」。

此外，川普曾透露計畫今年與北韓領導人金正恩會面。但川普十九日淡化下月在大陸與金會面的可能，他說，和金「處得非常好，但我不確定是否有人提會面請求」。

川普 博弈 普亭 習近平 無核

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