加國亞伯達省否決獨立提案

加拿大亞伯達省選民，否決了啟動獨立程序的提案，最終「留加派」勝出。該國總理卡尼正試圖在與美國持續進行的貿易戰中團結國家，這場勝利對他而言來得正是時候。

這場不具約束力的公投，並非直接針對獨立舉行的公投，而是詢問居民是否希望留在加拿大，還是要啟動具約束力脫加公投的法律程序。如果提案通過，將使亞伯達省走上未來就脫離加拿大舉行投票的道路。在超過100萬張選票完成計票後，約76%的選民支持留在加拿大，僅23%支持啟動可能導致「脫加」的程序。

多家民調機構和分析人士曾經多次排除分離主義勢力獲勝的可能性，因為數據顯示，僅約三分之一居民支持在未來就脫離加拿大舉行公投。

自由黨籍總理在亞伯達省向來不受歡迎，但川普發動貿易戰，並威脅讓加拿大成為美國第51州，有助於現任總理卡尼凝聚支持，敦促亞伯達省選民，以具有決定性的投票結果支持國家團結。卡尼16日在自己成長的愛德蒙頓一場造勢集會上表示：「投票時要抱著『加拿大的未來取決於這一票』的心態，因為事實正是如此。」

亞伯達省擁有全球第四大已探明石油儲量，當地牛仔文化盛行，也是保守派的大本營，長期以來政治文化與美國西部的共同點比，與加拿大其他許多地區更多。