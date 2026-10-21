聽新聞
0:00 / 0:00

加國亞伯達省否決獨立提案

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

加拿大亞伯達省選民，否決了啟動獨立程序的提案，最終「留加派」勝出。該國總理卡尼正試圖在與美國持續進行的貿易戰中團結國家，這場勝利對他而言來得正是時候。

這場不具約束力的公投，並非直接針對獨立舉行的公投，而是詢問居民是否希望留在加拿大，還是要啟動具約束力脫加公投的法律程序。如果提案通過，將使亞伯達省走上未來就脫離加拿大舉行投票的道路。在超過100萬張選票完成計票後，約76%的選民支持留在加拿大，僅23%支持啟動可能導致「脫加」的程序。

多家民調機構和分析人士曾經多次排除分離主義勢力獲勝的可能性，因為數據顯示，僅約三分之一居民支持在未來就脫離加拿大舉行公投。

自由黨籍總理在亞伯達省向來不受歡迎，但川普發動貿易戰，並威脅讓加拿大成為美國第51州，有助於現任總理卡尼凝聚支持，敦促亞伯達省選民，以具有決定性的投票結果支持國家團結。卡尼16日在自己成長的愛德蒙頓一場造勢集會上表示：「投票時要抱著『加拿大的未來取決於這一票』的心態，因為事實正是如此。」

亞伯達省擁有全球第四大已探明石油儲量，當地牛仔文化盛行，也是保守派的大本營，長期以來政治文化與美國西部的共同點比，與加拿大其他許多地區更多。

公投 加拿大 投票 貿易戰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普威脅併吞反促團結！加拿大亞伯達省否決獨立提案 分裂危機暫解

今晨國際頭條一次看／傳烏克蘭僅剩幾枚愛國者飛彈 川普支持率31%新低

加拿大軍事基地火災4死數十傷 總理：原因仍不明

川普拿台韓天然氣大單拚期中選舉！美媒：這個共和黨傳統票倉恐不買單

相關新聞

大國博弈 川普願會普、習討論去核

美國總統川普預定十一月訪問中國大陸參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，將是他今年第二度訪中。川普十九日表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平會面，討論「無核化」問題。

學潮變調…法國動亂至少3千企業遭洗劫 多區啟動宵禁

法國各地上周末爆發數十年來最嚴重的暴動與劫掠商家事件，法國政府十九日晚間下令，在巴黎市中心部分地區及尼斯、里爾等城市實施宵禁。

范斯拒絕表態挺內唐亞胡

美國副總統范斯19日拒絕表態支持以色列總理內唐亞胡。前一天，美國總統川普才公開支持這位外國領導人。

加國亞伯達省否決獨立提案

加拿大亞伯達省選民，否決了啟動獨立程序的提案，最終「留加派」勝出。該國總理卡尼正試圖在與美國持續進行的貿易戰中團結國家，這場勝利對他而言來得正是時候。

川普威脅「美第51洲」反促團結？ 加國亞伯達省否決獨立提案

石油資源豐富的加拿大亞伯達省選民十九日否決啟動獨立程序的提案，讓加國總理卡尼及支持加拿大團結的人士獲得一場勝利。

預算兜不攏、援烏太燒錢…歐盟經濟內外夾攻 推升示威潮

歐亞集團顧問公司主管拉曼表示，法國、義大利等歐洲各國爆發這波示威潮，源於民眾「真切感受到社會停滯不前，生活沒有變得更好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。