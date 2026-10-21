聽新聞
0:00 / 0:00

范斯拒絕表態挺內唐亞胡

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國副總統范斯19日拒絕表態支持以色列總理內唐亞胡。前一天，美國總統川普才公開支持這位外國領導人。

范斯接受政治談話節目2WAY Tonight專訪時表示：「我不會介入以色列大選。」接著又說：「我不是反對替他背書，也不是支持替他背書。」

訪談中范斯也提到，覺得自己若2028參選總統，會得到川普支持。不過他表示尚未做出是否參選的決定，也沒有跟川普討論過此事。

范斯當天前往北卡羅來納州，替共和黨聯邦參議員提名人瓦特利（Michael Whatley）助選。他說：「我支持的是美國的候選人，我目前關注的重點是（美國）期中選舉。」

相較之下，川普一天前針對即將於27日舉行的以色列國會大選，表態支持內唐亞胡。

內唐亞胡19日公布一段與川普通話的影片，川普預測他將大勝，並稱：「比比（內唐亞胡的小名），你是我希望站在身邊的人。」

內唐亞胡則感謝川普今年2月與以色列聯手攻擊伊朗，並說：「唐納（川普），你我還有工作要完成。我們會一起完成，其他人都做不到。」

以色列下周將國會大選，是2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動攻擊以來首次舉行的國會選舉。

內唐亞胡 范斯 以色列

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

范斯拒絕表態挺內唐雅胡 與川普不同調

川普為內唐亞胡連任背書 讚揚「偉大戰士總理」

川普願與普亭習近平舉行三方峰會！烏克蘭非重點 想改談這件事

川普拿台韓天然氣大單拚期中選舉！美媒：這個共和黨傳統票倉恐不買單

相關新聞

大國博弈 川普願會普、習討論去核

美國總統川普預定十一月訪問中國大陸參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，將是他今年第二度訪中。川普十九日表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平會面，討論「無核化」問題。

學潮變調…法國動亂至少3千企業遭洗劫 多區啟動宵禁

法國各地上周末爆發數十年來最嚴重的暴動與劫掠商家事件，法國政府十九日晚間下令，在巴黎市中心部分地區及尼斯、里爾等城市實施宵禁。

范斯拒絕表態挺內唐亞胡

美國副總統范斯19日拒絕表態支持以色列總理內唐亞胡。前一天，美國總統川普才公開支持這位外國領導人。

加國亞伯達省否決獨立提案

加拿大亞伯達省選民，否決了啟動獨立程序的提案，最終「留加派」勝出。該國總理卡尼正試圖在與美國持續進行的貿易戰中團結國家，這場勝利對他而言來得正是時候。

川普威脅「美第51洲」反促團結？ 加國亞伯達省否決獨立提案

石油資源豐富的加拿大亞伯達省選民十九日否決啟動獨立程序的提案，讓加國總理卡尼及支持加拿大團結的人士獲得一場勝利。

預算兜不攏、援烏太燒錢…歐盟經濟內外夾攻 推升示威潮

歐亞集團顧問公司主管拉曼表示，法國、義大利等歐洲各國爆發這波示威潮，源於民眾「真切感受到社會停滯不前，生活沒有變得更好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。