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范斯拒絕表態挺內唐亞胡
美國副總統范斯19日拒絕表態支持以色列總理內唐亞胡。前一天，美國總統川普才公開支持這位外國領導人。
范斯接受政治談話節目2WAY Tonight專訪時表示：「我不會介入以色列大選。」接著又說：「我不是反對替他背書，也不是支持替他背書。」
訪談中范斯也提到，覺得自己若2028參選總統，會得到川普支持。不過他表示尚未做出是否參選的決定，也沒有跟川普討論過此事。
范斯當天前往北卡羅來納州，替共和黨聯邦參議員提名人瓦特利（Michael Whatley）助選。他說：「我支持的是美國的候選人，我目前關注的重點是（美國）期中選舉。」
相較之下，川普一天前針對即將於27日舉行的以色列國會大選，表態支持內唐亞胡。
內唐亞胡19日公布一段與川普通話的影片，川普預測他將大勝，並稱：「比比（內唐亞胡的小名），你是我希望站在身邊的人。」
內唐亞胡則感謝川普今年2月與以色列聯手攻擊伊朗，並說：「唐納（川普），你我還有工作要完成。我們會一起完成，其他人都做不到。」
以色列下周將國會大選，是2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動攻擊以來首次舉行的國會選舉。
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