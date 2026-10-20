搶劫商店、燒汽車…法國宣布實施區域性宵禁 暴力騷亂蔓延至歐洲多國

（德國之聲中文網）上周六，法國全國約50萬人走上街頭抗議生活成本飆升。這是持續四周抗議活動的一次集中爆發。最初和平的示威活動隨後在多個城市演變成暴力衝突。蒙面人群襲擊執法人員、闖入公共建築縱火，搶劫商店，焚燒汽車、自行車和電動滑板車。

法國政府於周一晚間在多個城鎮實施了宵禁。當局宣布從周一晚間至周二早晨，巴黎、里爾和裡昂等多個城市將實施部分宵禁，以保護商業場所。

巴黎宵禁從當地時間晚間11點生效，示威活動則從晚上8時起被禁止。巴黎共和國廣場（Place de la République）和萊阿勒（Les Halles）購物區實施宵禁，規定任何人不得進入或在這兩個區域內逗留。

法國北部里爾、杜埃、德南和瓦蒂尼等地將在未來兩日對未成年人實施宵禁，時間為晚上8時至次日早上6時。

法國南部尼斯等地實施宵禁，其中尼斯市中心專門針對未成年人實施宵禁。

法國總理塞巴斯蒂安·勒科爾尼（Sebastien Lecornu）周二表示，將在必要地區繼續實施新的宵禁，並且不排除宣布進入緊急狀態的可能。

面對「未能預見並應對暴力事件」的指責，法國政府誓言要恢復秩序，並努力平息公眾的憤怒情緒。

示威者號召更多抗議活動

距法國舉行總統選舉僅剩六個月，騷亂卻有持續蔓延之勢。法國工會已呼籲於11月5日再次舉行集會。

馬克宏將周六發生的騷亂和搶劫歸咎於有組織的極左翼團體。

法國政府指責極左翼團體煽動暴力，意圖提高極左翼激進政治人物讓-呂克·梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在總統選舉中的勝算。

總理勒科爾尼周一在緊急內閣會議後表示，他「已下定決心，全力恢復公共秩序」。法國內政部長此前稱警方已經「失去控制」。

勒科爾尼拒絕排除宣布進入緊急狀態的可能性。一旦宣布緊急狀態，當局將獲得廣泛權力，以限制公眾集會。

二手平台被要求下架「贓物」 超2500人被捕

周一，法國數字事務部長安妮·勒埃南夫（Anne Le Henanff）敦促網絡二手交易平台下架騷亂事件中被搶劫的「贓物」，並召集了包括Vinted和eBay在內的多家公司代表進行會談。

至少有3000家商店遭到破壞，損失金額高達數億歐元。

司法部長熱拉爾·達爾馬寧（Gérald Darmanin）表示，自周末以來，全國已有超過2513人被警方拘留，其中67人被監禁，並已立案調查數十起刑事案件。

近1000名安全部隊人員受傷，示威者也有人受傷，其中一名示威者的手被警方用於控制人群的手榴彈炸飛。

馬克宏承認，政府應對騷亂的措施存在失誤。周六，法國共部署了6萬名執法人員。

達爾馬寧表示，當局將利用社交媒體上的面部識別技術，識別參與暴力事件的人員。

馬克宏周日在全國電視講話中譴責這種「肆無忌憚」的暴力行為。

歐盟稱這些暴力行為「不可接受」，但同時警告說，法國必須保護民眾和平示威的權利。

暴力騷亂蔓延至歐洲其他國家

歐洲其他國家也出現了因物價上漲引發的示威活動。

意大利安莎通訊社報導稱，米蘭、杜林和波隆那等城市連續幾天針對高生活成本的和平抗議演變成騷亂和搶劫。總理梅洛尼召集緊急內閣會議，討論應對方案，並考慮實施宵禁。

米蘭市中心大教堂廣場上，身穿黑衣戴面罩的年輕人砸碎商店櫥窗並搶劫超市。官方數據顯示，至少14名安全人員受傷。總計有270多人被拘留，其中大多數是未成年人。

米蘭檢方形容該事件為「罕見的暴力程度」。

米蘭市長朱塞佩·薩拉（Giuseppe Sala）表示：「我非常擔憂，因為這是一種新現象-起源於國際局勢，並會因此而不斷滋長。」

阿爾巴尼亞總理埃迪·拉馬周一表示，反政府示威者已經越過「紅線」。此前的反政府示威期間，警察局遭到縱火。

自上周二以來，阿爾巴尼亞示威者持續與警方發生衝突。此前數月針對大學條件和政治腐敗的抗議活動達到了頂峰。

周一晚間，首都地拉那再次發生騷亂。示威者向內政部投擲燃燒彈，防暴警察則使用高壓水炮、催淚瓦斯和橡膠子彈予以回應。

據當地政府稱，衝突已造成約300人受傷，其中超過一半是警察。警方表示周日地拉那發生的騷亂中，共68人被拘留，其中22人將面臨刑事起訴。

在比利時，警方在布魯塞爾和列日使用催淚瓦斯和高壓水炮驅散示威者。

在西班牙，抗議者在馬德里市中心搭起帳篷，譴責住房成本飆升。

鄰國葡萄牙的主要城市里斯本和波多也出現了類似的露營抗議活動。

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