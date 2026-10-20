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服務處外遇攻擊！澳洲國會議員遭車兩度蓄意衝撞 一腿截肢仍命危

中央社／ 澳洲旺加拉塔20日綜合外電報導
澳洲媒體今天報導，無黨籍國會議員海恩斯（Helen Haines）昨天遭車輛兩度蓄意衝撞，導致她失去一條腿。路透社
澳洲媒體今天報導，無黨籍國會議員海恩斯（Helen Haines）昨天遭車輛兩度蓄意衝撞，導致她失去一條腿。路透社

澳洲媒體今天報導，無黨籍國會議員海恩斯（Helen Haines）昨天遭車輛兩度蓄意衝撞，導致她失去一條腿，而醫師正致力保住她另一條腿，她目前仍處於危急狀態。

法新社報導，政治暴力在澳洲相當罕見，但執法單位的紀錄顯示，近年針對民選官員的威脅與辱罵事件持續增加。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這起攻擊是對「我們品格的考驗」，並帶動各界對海恩斯表達支持。海恩斯因致力提升政治透明度、打擊貪腐而廣受肯定。

現年65歲的海恩斯於2019年進入國會，從政前曾任護理師與助產士；她以支持加強氣候行動等立場聞名。

昨天下午3時35分左右，海恩斯在位於墨爾本東北方200多公里的旺加拉塔鎮（Wangaratta）辦公室外，遭一輛豐田（Toyota）Land Cruiser休旅車撞擊。

艾班尼斯指出，攻擊發生時，海恩斯正從自己的汽車後車廂取物。一名駕駛開休旅車撞向她後，又掉頭返回再次撞擊她，艾班尼斯說：「這顯然是蓄意行為。」

這名43歲男性駕駛紐金特（Brendan Nugent）遭當地理髮師傑夫里茲（Ricky Jefferies）制伏，傑夫里茲因此被譽為「英雄」。

紐金特隨後被捕，警察還在他車上發現一把刀。澳洲媒體報導，紐金特早已為警方所知。

維多利亞州警方指出，紐金特被指控危險駕駛造成重傷、蓄意造成重傷，以及觸犯聯邦法律的傷害公職人員罪。

紐金特目前仍遭拘留，警方表示他將於明天出庭。澳洲聯邦警署（AFP）、反恐小組及維多利亞州執法人員仍在調查此案。

澳洲 截肢 國會 議員

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