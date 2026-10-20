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陸使館示警赴泰誘騙風險 泰觀光部長：旅客安全無虞

中央社／ 曼谷20日專電
泰國觀光暨體育部長素拉薩表示，單純赴泰觀光的旅客不會成為犯罪集團目標，但坦承以工作機會為誘因入境恐面臨風險。歐新社
泰國觀光暨體育部長素拉薩表示，單純赴泰觀光的旅客不會成為犯罪集團目標，但坦承以工作機會為誘因入境恐面臨風險。歐新社

中國駐泰大使館近日再度發布安全提醒，警告中國公民慎防高薪招聘、投資合作及拍攝演出邀約等陷阱。泰國觀光暨體育部長素拉薩表示，單純赴泰觀光的旅客不會成為犯罪集團目標，但坦承以工作機會為誘因入境恐面臨風險

中國駐泰國大使館16日發布聲明指出，近期發生多起中國公民入境泰國後失聯、遭非法拘禁並被誘騙轉運至泰緬邊境的案件，指「不法分子以高薪招聘、商務考察、投資合作及拍攝演出邀約為幌子，誘騙中國公民赴泰從事違法犯罪活動」。

對此，泰國觀光暨體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）今天回應表示，他認為，單純來泰國觀光的中國旅客的安全不應受到影響，但政府會關切因工作邀約而來泰國的外國人。

民族報（The Nation）報導，素拉薩表示，過去確實發生綁架案件，但受害者後來獲救，原因是犯罪者在檢查站遭攔截，並說，「一般觀光客不可能遭綁架、被綑綁後塞進車內，再被帶往邊境」。

素拉薩補充，從泰國前往鄰國必須經過多個檢查站，旅客若需要協助，可以尋求救援。

不過，素拉薩坦承，中國發布的聲明可能損害泰國旅遊形象，削弱中國旅客的信心，並表示泰國政府將與中國主管機關會談，研議因應措施。

泰國觀光局及旅行社協會則認為，中國駐泰國大使館的這份聲明對一般中國觀光客的影響有限。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國觀光局國際市場亞洲及南太平洋副局長吉迪蓬（Kittipong Prapattong）表示，該警示主要針對可能遭高薪工作詐騙的網紅、藝人及演藝從業人員，而非一般觀光客。

截至10月17日，中國赴泰旅客累計約414萬人次，居各國之首。吉迪蓬表示，中國旅客人數年增14%，但要在第4季吸引300萬名中國旅客，全年達到700萬人次，仍是難以實現的目標。

香港南華早報（South China Morning Post）17日曾報導，跨國犯罪集團利用虛假高薪工作廣告誘騙外國人前往泰緬邊境詐騙園區，涉及強迫勞動、人口販運及網路詐騙。近期已有中國攝影師赴曼谷工作後失聯，家人尋人期間收到勒索要求，另有中國音樂教師在泰國失蹤。

曼谷郵報報導，泰國去年中國旅客人數下滑33.5%，降至447萬人次，並指出詐騙網絡導致旅客信心下降。

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