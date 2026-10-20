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英引用反恐法扣留盤查 陸駐英使館提交涉並發布提醒
中國駐英國大使館今天發布緊急提醒指出，近日發生多起英國邊境執法人員引用反恐和邊境安全法，長時間扣留、盤查中國公民，中國對此嚴重關切並提出交涉。
綜合央視新聞和人民日報報導，中國公民在出入英國國境時，被英國邊境執法人員長時間扣留、盤查，以及查扣隨身攜帶的手機等電子設備。案件涉及的中方人員有訪英經貿團組人員、到英國探親人員以及普通遊客。
據報導，英國邊境執法人員表示是依據英國「2019年反恐怖主義和邊境安全法」的規定採取行動。中國駐英使館對此嚴重關切，已向英國提出交涉。
中國駐英使館並提醒已在英國和擬到英國的中國公民，切實提高自我安全保護意識，保護好個人財產和隱私，注意了解英方有關規定及做法，以免在出入境英國時對自己造成不便和損失。
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