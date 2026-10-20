快訊

布油突破110美元大關 台指期夜盤一度遭摜破季線

唐振剛閃兵判刑1年4月！緩刑3年、付50萬國庫 本人回應了

中職／超罕見！呂彥青季後賽投14場首度0.0局 4打席都沒解決

聽新聞
0:00 / 0:00

英引用反恐法扣留盤查 陸駐英使館提交涉並發布提醒

中央社／ 上海20日電

中國駐英國大使館今天發布緊急提醒指出，近日發生多起英國邊境執法人員引用反恐和邊境安全法，長時間扣留、盤查中國公民，中國對此嚴重關切並提出交涉。

綜合央視新聞和人民日報報導，中國公民在出入英國國境時，被英國邊境執法人員長時間扣留、盤查，以及查扣隨身攜帶的手機等電子設備。案件涉及的中方人員有訪英經貿團組人員、到英國探親人員以及普通遊客。

據報導，英國邊境執法人員表示是依據英國「2019年反恐怖主義和邊境安全法」的規定採取行動。中國駐英使館對此嚴重關切，已向英國提出交涉。

中國駐英使館並提醒已在英國和擬到英國的中國公民，切實提高自我安全保護意識，保護好個人財產和隱私，注意了解英方有關規定及做法，以免在出入境英國時對自己造成不便和損失。

反恐 英國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國旅遊警示增「不當拘留」風險 國務院：美籍華人尤其小心

陸大使發表武力威脅言論 遭菲律賓外交部召見抗議

蒙古大火險燒進中國 找到元兇了 網轟：日本人放的火

中國駐菲大使井泉繼續警告 不能無底線挑戰中方耐心

相關新聞

服務處外遇攻擊！澳洲國會議員遭車兩度蓄意衝撞 一腿截肢仍命危

澳洲媒體今天報導，無黨籍國會議員海恩斯（Helen Haines）昨天遭車輛兩度蓄意衝撞，導致她失去一條腿，而醫師正致力...

中共軍艦頻穿日本狹窄海峽 日專家示警：灰色地帶行動

中國近年頻繁派遣軍艦通過日本西南諸島周邊海域，日本笹川和平財團戰略與嚇阻研究小組組長、主任研究員山本勝也今天表示，日本面...

陸使館示警赴泰誘騙風險 泰觀光部長：旅客安全無虞

中國駐泰大使館近日再度發布安全提醒，警告中國公民慎防高薪招聘、投資合作及拍攝演出邀約等陷阱。泰國觀光暨體育部長素拉薩表示...

網瘋傳金正恩腦溢血逝世 韓聯社：南韓官員稱毫無所悉

韓聯社報導，海外社群媒體盛傳北韓領導人金正恩已因腦溢血過世，但南韓官員表示，未獲悉可以佐證這項說法的任何消息。北韓官媒今...

搶完LV下秒開賣！歐洲知名二手平台淪洗錢池 專家揭3端倪：恐買到贓物

法國近期暴動引發街頭浩劫，歹徒不僅搶劫精品店，更將戰利品無縫轉售。知名估值達90億美元的二手交易平台Vinted，突遭大量疑似搶來的LV、Hermès及Celine等名牌包洗版。劫匪剛砸店奪寶，下秒便直接上架換現，讓二手平台慘變贓物洗錢池。當局已要求平台全面下架可疑商品並追查，奢侈品專家更揭露戰利品特徵，警告消費者切勿輕易下單。

共軍無人機活動頻繁 日本防衛大臣關注：有必要因應新型作戰方式

日本防衛省指出，一架中國軍方的無人機昨天通過台灣及日本與那國島之間的上空。關於中國軍方無人機在日本周邊的活動趨於頻繁，日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。