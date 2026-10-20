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網瘋傳金正恩腦溢血逝世 韓聯社：南韓官員稱毫無所悉

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。美聯社
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。美聯社

韓聯社報導，海外社群媒體盛傳北韓領導人金正恩已因腦溢血過世，但南韓官員表示，未獲悉可以佐證這項說法的任何消息。北韓官媒今天則報導，金正恩昨天與女兒一起參觀展覽

英國小報「太陽報」（The Sun）、「紐約郵報」（New York Post）以及印度「經濟時報」（Economic Times）今天引述社群媒體貼文報導上述傳聞。這些貼文聲稱金正恩罹患嚴重腦溢血、陷入昏迷，並緊急送往北京一家醫院救治。

據報導，這項傳聞源自現居美國的中國異議人士謝萬軍在社群平台X的貼文。

謝萬軍昨天在貼文中聲稱，金正恩突因腦溢血昏迷，而由於北韓醫療條件落後，被轉送北京協和醫院，最終不治身亡。貼文並稱金正恩遺體已送回北韓，暫時秘不發喪。

但相關說法均未提出任何證據來證明。

南韓外交與安全官員表示，他們未獲悉任何足以佐證相關說法的消息。

謝萬軍自稱是被中國官方禁止的「中國民主黨」主席，過去亦曾在社群媒體上散布其他未經查證的消息，包括對中國國家主席習近平死亡的揣測以及所謂的替身說法。

北韓官方媒體並未直接回應相關傳聞，但官媒今天報導，金正恩昨天參觀在首都平壤舉行的服裝與鞋類展覽。官媒釋出的照片顯示，金正恩與女兒金主愛一起參觀展覽。

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