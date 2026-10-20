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共軍無人機活動頻繁 日本防衛大臣關注：有必要因應新型作戰方式

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本防衛大臣小泉進次郎。 歐新社
日本防衛大臣小泉進次郎。 歐新社

日本防衛省指出，一架中國軍方的無人機昨天通過台灣及日本與那國島之間的上空。關於中國軍方無人機在日本周邊的活動趨於頻繁，日本防衛大臣今天表示，「有必要因應無人機」。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）指出，中國軍方一架偵察型無人機以及一架電子偵察機昨天上午到下午這段時間，在沖繩本島與宮古島之間往返飛行。

此外，相同時段另有一架中國軍方偵察與攻擊型無人機從東海飛來，並通過與那國島與台灣之間的上空後，飛抵日本奄美大島外海上空，接著飛越沖繩本島與宮古島之間。

防衛省也在10月14日確認一架疑為中國的無人機，通過與那國島與台灣之間的上空後飛到太平洋。同一天，日本也確認到一架中國軍方偵察型無人機在東海上空飛行。這些狀況均使日本航空自衛隊派戰機緊急升空因應。

日本防衛大臣小泉進次郎今天在記者會提到中國軍方無人機的活動時表示，2024年度所公布的次數增加到23次，約為2023年度8次的3倍；2025年度也達16次，相對持續偏多。

小泉強調，「這顯示出因應新型作戰方式，以及應對無人機的必要性。」

小泉也談及日本政府正著手研議修訂「安全保障相關3文件」，並表示，「希望能向國民詳盡說明安全保障環境的變化，讓大家理解相關情況。」

無人機 日本 共軍 與那國島 小泉進次郎

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