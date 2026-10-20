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搶完LV下秒開賣！歐洲知名二手平台淪洗錢池 專家揭3端倪：恐買到贓物

聯合新聞網／ 綜合報導
法國近期暴動引發街頭浩劫，LV、Hermès及Celine等名牌包遭歹徒搶劫並無縫轉售。法新社
法國近期暴動引發街頭浩劫，LV、Hermès及Celine等名牌包遭歹徒搶劫並無縫轉售。法新社

法國近期暴動引發街頭浩劫，歹徒不僅搶劫精品店，更將戰利品無縫轉售。知名估值達90億美元的二手交易平台Vinted，突遭大量疑似搶來的LVHermès及Celine等名牌包洗版。劫匪剛砸店奪寶，下秒便直接上架換現，讓二手平台慘變贓物洗錢池。當局已要求平台全面下架可疑商品並追查，奢侈品專家更揭露戰利品特徵，警告消費者切勿輕易下單。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這家估值高達90億美元的時尚二手平台Vinted，最初以服裝交換起家，因交易流程比其他需經專人嚴格鑑定認證的平台更為順暢便捷，在法國擁有極龐大的用戶群。然而，隨著法國生活成本飆升引發的大規模暴動，街頭混亂竟演變成暴徒搶劫頂級精品店的失控場面，也讓該平台的便利性淪為犯罪份子快速變現的漏洞。

網路瘋傳的影片顯示，暴徒們遮掩臉部砸毀Louis Vuitton、Celine等奢侈品牌及美妝店Sephora的大門，肆意搜刮高價商品。隨後，Vinted平台便瞬間湧入大量全新的名牌包拍賣資訊。由於商品來源極度可疑，市場懷疑這些正是剛剛從暴動現場搶來的熱門贓物，平台甚至淪為劫匪的洗錢工具。

對此，法國數位部長安妮·勒·埃南夫（Anne Le Hénanff）在社群平台X上發文重申執法決心，嚴正指出：「本周末被奪走的物品正在部分平台掛牌出售，這種違法行為絕不會被姑息。我們要求平台立即刪除相關商品，並配合政府調查，務必將轉售者繩之以法。」Vinted發言人隨後聲明表示，已加強監控並下架疑慮商品，嚴重的帳號將永久封禁，並會全力配合執法機關。

然而，奢侈品轉售專家格雷厄姆·韋茨巴格（Graham Wetzbarger）對找回贓物持悲觀態度。他受訪時直言，若近期在二手平台購買精品，極可能已買到贓物。他特別提醒消費者留意異常特徵，若發現賣家來自法國、商品於暴動發生後才急忙上架，且標榜「全新帶吊牌」，這類看似撿到大便宜的甜甜價包款，絕對不能隨意點擊購買，以免誤踩法網。

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