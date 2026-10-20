美特使將赴挪威談俄烏進程 澤倫斯基、歐洲代表與會

路透社引述3名知情人士透露，美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）預計本週前往挪威，展開下一輪就終止俄烏戰爭進行的談判。

其中兩名知情人士指出，預計烏克蘭總統澤倫斯基也將出席會議；另一知情人士則提到，原定與會的川普女婿庫許納（Jared Kushner）因身體不適，改以線上視訊方式參加。

這場在奧斯陸舉行的會談預計出席人員包括澤倫斯基、挪威總理斯特爾（Jonas Gahr Store），以及由英、法、德和波蘭組成的4國代表（E4），另還有歐盟與北約的官員。

兩名知情人士還透露，魏科夫隨後預計前往俄羅斯會見俄國總統普亭。與俄方的會談重點將涵蓋一系列烏克蘭相關議題，並討論釋放於2022年在俄羅斯被捕入獄的美國公民哈伯德（Stephen Hubbard）。

這幾名消息人士強調，目前行程仍屬暫定，不排除後續出現變動。

澤倫斯基今稍早曾表示，烏克蘭與美國的談判代表可能這幾天於挪威會晤。

此次會談正值華府與基輔之間緊張局勢升溫之際。烏克蘭指控美國政府下令限制SpaceX旗下「星盾」（Starshield）軍規衛星系統網速，且美方不僅限制情報共享，還延遲交付歐洲出資購買的愛國者（Patriot）防空飛彈給烏克蘭。

澤倫斯基今天在Telegram發布的影片中說：「這一切都顯示，美方似乎做出某種政治決策，刻意放緩對我們的支援。」

白宮未答覆相關詢問，美方官員則全盤否認烏方指控。

一名知情人士指出，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）尚未批准交付北約盟邦透過PURL計畫採購的最新一批美製武器，但無法確認其中是否包含愛國者飛彈。

川普指責澤倫斯基拒絕與俄羅斯和平談判，並在今天最新一輪抨擊中直言，或許烏克蘭是時候「換其他人來談判了」；澤倫斯基則堅稱自己始終準備好展開對話。

烏克蘭將「星盾」系統用於戰場通訊與無人機作戰。五角大廈持有與SpaceX簽訂的星盾合約，授權烏克蘭使用星盾系統。

烏克蘭官員表示，星盾系統遭降速導致烏軍無法及時攔截俄軍打擊，進而造成平民傷亡。路透社上週揭露，限制星盾效能的命令出自白宮內部。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）上週在X發文表示，由於星盾系統由美國政府控制，任何連線速度或使用限制均由美軍或總統親自定奪。