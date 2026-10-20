修復關係？印度外長將會魯比歐 預料將談這些議題

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天將於孟買與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會晤，預料就能源、貿易、科技等議題進行討論。

印度快報（The Indian Express）提到，正值印度與美國因簽證、關稅等議題關係緊張之際，蘇杰生這次與來訪的魯比歐會晤，被視為雙方正試圖修復兩國關係的象徵。印度官員表示，雙方預計討論能源、貿易與投資、國防、關鍵與新興技術等議題。

印度總理莫迪（Narendra Modi）預計12月前往美國參加20國集團（G20）領導人峰會，蘇杰生此次與魯比歐會面，也被認為是要替莫迪的訪問奠定基礎。

報導指出，距離魯比歐上次訪印度不到5個月，但他這次不會前往德里，而是直接到孟買，很可能是他希望到商界菁英聚集的孟買，對印度商界釋出善意。

美國總統川普（Donald Trump）16日深夜簽署行政命令，豁免以堅定支持烏克蘭防衛的已故聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）名字命名的部分新制裁，也暫時豁免對俄羅斯柴油制裁，允許大量柴油流入全球市場。

匿名知情人士告訴印度斯坦時報（Hindustan Times），印度會向美國說明相關制裁對印度與美國的雙邊關係，及對全球能源市場可能帶來的影響，但蘇杰生與魯比歐此次會晤的重點，料將放在保持雙邊良好關係，加強貿易、能源、技術、關鍵礦產等領域的合作。

知情人士透露，雙方預計還會討論區域和全球目前遭遇的問題，當中包括俄烏戰爭、中東衝突等，對糧食、燃料、化肥安全的影響。

印度與美國的關係在過去一年始終緊張，主要的原因在於美國的貿易、關稅政策不利印度，簽證的限縮也影響印度專業人士權益。