快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

修復關係？印度外長將會魯比歐 預料將談這些議題

中央社／ 新德里20日專電
印度外交部長蘇杰生（右）與美國國務卿魯比歐（左）。路透社
印度外交部長蘇杰生（右）與美國國務卿魯比歐（左）。路透社

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天將於孟買與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會晤，預料就能源、貿易、科技等議題進行討論。

印度快報（The Indian Express）提到，正值印度與美國因簽證、關稅等議題關係緊張之際，蘇杰生這次與來訪的魯比歐會晤，被視為雙方正試圖修復兩國關係的象徵。印度官員表示，雙方預計討論能源、貿易與投資、國防、關鍵與新興技術等議題

印度總理莫迪（Narendra Modi）預計12月前往美國參加20國集團（G20）領導人峰會，蘇杰生此次與魯比歐會面，也被認為是要替莫迪的訪問奠定基礎。

報導指出，距離魯比歐上次訪印度不到5個月，但他這次不會前往德里，而是直接到孟買，很可能是他希望到商界菁英聚集的孟買，對印度商界釋出善意。

美國總統川普（Donald Trump）16日深夜簽署行政命令，豁免以堅定支持烏克蘭防衛的已故聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）名字命名的部分新制裁，也暫時豁免對俄羅斯柴油制裁，允許大量柴油流入全球市場。

匿名知情人士告訴印度斯坦時報（Hindustan Times），印度會向美國說明相關制裁對印度與美國的雙邊關係，及對全球能源市場可能帶來的影響，但蘇杰生與魯比歐此次會晤的重點，料將放在保持雙邊良好關係，加強貿易、能源、技術、關鍵礦產等領域的合作。

知情人士透露，雙方預計還會討論區域和全球目前遭遇的問題，當中包括俄烏戰爭、中東衝突等，對糧食、燃料、化肥安全的影響。

印度與美國的關係在過去一年始終緊張，主要的原因在於美國的貿易、關稅政策不利印度，簽證的限縮也影響印度專業人士權益。

印度 魯比歐 莫迪 美國 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

港媒：美中趕在APEC前談協議！稀土對決零組件 爭貿易休戰最大利益

為放寬部分對俄制裁辯護 川普批澤倫斯基拿好處不停戰

印度現金消費 可能再流行

印度蟑螂人民黨示威不斷 反對陣營組新團籲和平抗議

相關新聞

140億美元對台軍售恐拖到明年 薛瑞福：川習今年可能還要見2次

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission）主席薛瑞福（Randall Schriver）20日表示，中國海警在台灣東部海域巡邏「極具破壞穩定的影響」，也是北京對台北發動法律戰、政治戰與資訊戰的延伸。

川普威脅併吞反促團結！加拿大亞伯達省否決獨立提案 分裂危機暫解

加拿大廣播公司（CBC）當地時間20日清晨預測，石油資源豐富的亞伯達省選民19日否決了啟動獨立程序的提案，讓總理卡尼（Mark Carney）及支持加拿大團結的人士獲得一場勝利。

川普忙與俄羅斯談交易！對烏克蘭卻愈來愈強硬 紐時揭外交大轉向

美國總統川普過去數周加緊推動俄羅斯重返國際外交舞台，讓俄羅斯總統普亭重新獲得國際社會接納。川普擱置數周前才簽署的跨黨派對俄加徵關稅措施、與俄羅斯達成柴油採購協議，還將烏克蘭總統澤倫斯基視為和平的主要障礙，呼籲撤換他。這一連串行動推進速度之快，以及川普公然否認俄羅斯仍在持續對烏克蘭發動戰爭，都令人矚目。

美特使將赴挪威談俄烏進程 澤倫斯基、歐洲代表與會

路透社引述3名知情人士透露，美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）預計本週前往挪威，展開下一輪就終止俄烏戰爭...

衝突風險升高？嘆世界對台海危機欠缺準備 英國前外相：未來2年是關鍵

英國前外交大臣赫格表示，台海危機堪稱是國際間最可預見、各界卻最缺乏應對準備的危機。這不意味相關事件可被精準預測，但發生的...

修復關係？印度外長將會魯比歐 預料將談這些議題

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天將於孟買與美國國務卿魯比歐（Marco Rubi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。