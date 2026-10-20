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北韓戰俘移交風波嫌隙加深 南韓撤回更多駐烏克蘭使館人員

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

南韓外交部今天宣布，鑑於與基輔當局因為將北韓戰俘移交首爾而引發的外交爭端有進一步擴大趨勢，南韓將撤回更多駐烏克蘭大使館人員。

法新社和路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上個月單方面公開北韓戰俘移交消息後，南韓於8日召回駐烏大使。首爾認為烏方作法讓留在北韓的戰俘家屬面臨安全風險。

南韓外交部發言人朴斗淳今天告訴記者，召回駐烏大使後，「烏克蘭方面沒有給予任何正面回應」。

朴斗淳表示，考量到烏克蘭全境持續面臨空襲威脅，人員安全保障有其困難，政府決定撤回其外交使團部分成員。

南韓總統李在明已經就基輔將戰俘移交消息公開一事向烏克蘭政府提出正式道歉的要求。

首爾也曾召見烏克蘭駐南韓大使，揚言將採取進一步行動，但未就此具體說明。

南韓外交部長趙顯本月稍早表示，已經從烏方收到含有道歉內容的資訊，但是與首爾所期望的程度有所差距。

北韓 南韓 烏克蘭 澤倫斯基

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