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140億美元對台軍售恐拖到明年 薛瑞福：川習今年可能還要見2次

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國海警船2017年4月5日在民主礁附近巡邏。路透
中國海警船2017年4月5日在民主礁附近巡邏。路透

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission）主席薛瑞福（Randall Schriver）20日表示，中國海警在台灣東部海域巡邏「極具破壞穩定的影響」，也是北京對台北發動法律戰、政治戰與資訊戰的延伸。

路透報導，美國是台灣最重要的國際支持者與武器供應國，但美國總統川普迄今尚未批准140億美元的對台新軍售案。川普5月在北京與中國大陸國家主席習近平會面後表示，這類軍售是「非常好的談判籌碼」。曾任美國助理國防部長的薛瑞福在台北一場論壇上指出，川普過去在批准對台軍售及提供軍事訓練方面，整體表現良好。

不過，薛瑞福認為，由於川普與習近平今年很可能還會在深圳亞太經合會（APEC）峰會，以及美國佛州20國集團（G20）峰會再度會面，對台新軍售案恐怕要到明年才會有進展。

他說：「我認為他們會找到辦法，無論是拆分這項軍售案，或重新規劃部分項目，改採直接商業銷售（DCS）或對外軍事銷售（FMS）的方式。」他並表示：「我知道，國會及政府官僚體系中的許多人仍然支持這件事。」

另外，中國自6月以來定期派遣海警巡邏，加強在台灣東部海域的活動。台灣官員認為，中方正交錯運用軍事、準軍事及民間力量，演練可能實施的海上封鎖。薛瑞福表示，他近期觀察到最令人不安的發展之一，就是中國海警持續在台灣東部海域巡邏的做法。

薛瑞福指出，雖然由表面上屬於民用的船隻執行執法任務，看起來可能無害，但實際上是中國主權主張的延伸。他說：「這是法律戰、政治戰與資訊戰的延伸。如果他們持續以這種執法角色展開實際行動，將極具破壞穩定的影響。」

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