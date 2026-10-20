泰柬海洋邊界調停聚焦劃界信任措施 泰國重申捍衛主權

泰國與柬埔寨近日在荷蘭海牙舉行海洋邊界調停會議，雙方針對海域劃界及建立信任措施交換意見。泰國外交部表示，將依據國際法推進調停程序，堅定維護泰國主權及國家利益。

泰國外交部19日發布新聞稿指出，泰國副總理兼外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）14日至18日率領代表團，在海牙常設仲裁法院（PCA）與調停委員會舉行第2次會議。泰國副總理帕功（Pakorn Nilprapunt）也以顧問身分參與。

這是泰柬雙方9月在新加坡舉行首次會議後，再度與調停委員會會面。會議採閉門形式，討論內容分為海洋邊界劃定的立場及技術事實，以及如何透過建立信任措施，為後續調停營造有利環境。

泰國外交部指出，泰方在會中向委員會提供相關技術資料，並以國際法為依據說明立場。

泰方表示，身為「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）締約國，泰國願以建設性及善意態度與調停委員會合作，尋求公平且持久的海洋邊界劃定方案。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，調停委員會要求泰柬雙方提交證據，支持各自在大陸棚及領海邊界問題上的主張。希哈薩表示，泰國的立場以國際法及海洋法公約為基礎，並強調調停程序必須嚴格聚焦於海洋邊界劃定。

除了海域劃界，雙方也討論如何增進互信，避免可能引發對峙的事件。報導指出，雙方正考慮一份草案，列出改善談判氣氛的措施，包括避免在國際場合發表可能損害調停進程、針對對方的指控或批評言論。

希哈薩表示，泰國大致上避免發表此類言論，除非需要回應柬埔寨提出的指控。他也說，泰國願意回答進一步問題並考慮相關提議，但前提是國家利益及主權獲得保障。

希哈薩另強調，這項程序是由常設仲裁法院進行的調停，並非在國際法院（ICJ）審判，不會產生具有法律拘束力的裁決，而是協助雙方依據國際法尋求公平解決方案。

柬埔寨外交暨國際合作部18日發表聲明表示，支持「聯合國海洋法公約」架構下的調解進程。

聲明中寫道：「在雙方商定的措施中，雙方承認各自有權發表聲明，以保護其合法權益或糾正事實錯誤和虛假訊息。」

調停委員會將審視雙方提交的立場及證據，再決定後續步驟，並可能要求補充資料或提出建議。第3次會議預定11月24日至27日在馬來西亞吉隆坡舉行。