俄逮日本記者案滿一週 日本政府欲探視被拒

俄羅斯先前依涉嫌從事間諜活動為由拘留一名日本記者。俄國公布這則消息至今滿一週。日本政府今天說明，目前仍無法探視這名日本記者，並呼籲莫斯科當局立即放人。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）本月13日（東京時間14日）指出，這名日本記者任職於「北海道新聞」，在俄國遠東的庫頁島（Sakhalin）遭到逮捕。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）先前指出，這名記者名叫今井裕紀。

而日本首相高市早苗本月15日就此說明，日本政府並沒有在俄羅斯從事間諜活動。

日本內閣官房長官木原稔表示，日本與蘇聯簽署、目前仍適用於俄羅斯的協議，保障領事探視權，規定必須在「自逮捕或拘留之日起不超過4天」內探視。

而日本政府表示，但是到了19日之前日本方面均未能探視，主張協議未被遵守極為遺憾。日本外務大臣茂木敏充表示，「將盡全力儘早安排探視。將視情況採取適當的交涉」。

木原稔今天上午在內閣會議後的記者會表示，對於尚無法探視感到「極為遺憾」，並會持續強烈要求俄國立即釋放當事人。

「朝日新聞」報導，駐俄羅斯的日本大使館官員等人本月16日前往俄羅斯首都莫斯科，造訪可能是拘留這名日本公民的看守所，但是並未探視到當事人。

木原稔今天說明，「已經要求儘早探視，不過俄方並未回應，也未明確地說明原因」。他也表示，有意持續與俄方交涉。

法新社引述俄羅斯媒體報導，這名日本記者將被持續拘留到12月12日。