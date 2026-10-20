北韓揚言增加戰術武器 南韓矢言堅決反擊挑釁

針對北韓揚言在南韓邊界附近部署更多戰術武器，南韓軍方今天警告，若北韓進一步挑釁將「嚴厲」回應，並指控平壤把軍事緊張升高的責任推給南韓，令人「無法接受」。

綜合法新社與路透社報導，北韓昨天表示兩韓邊境局勢「嚴峻」，正考慮增派「戰術打擊手段」，更指控首爾10月1日至17日期間進行998次「挑釁性」廣播，並鳴槍示警91次。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正也揚言重啟對南韓的大聲公廣播。

南韓國防部表示，廣播和鳴槍示警是為了阻止北韓軍隊越過軍事分界線（MDL）並驅離越線士兵的「正當防衛措施」。

南韓聯合參謀本部議長陳永承（Jin Young-seung，音譯）在聲明中表示：「北韓昨天將我軍的正當作戰措施曲解為『挑釁』，令人無法接受。」他下令軍方，若北韓以此為藉口進一步挑釁，務必「強硬反擊」。

上月南北韓非軍事區（DMZ）發生爆炸，造成3名南韓士兵受傷。南韓與聯合國盟軍指揮部（UNC）聯合調查認定，是北韓在南韓邊界內埋設的地雷所引起，但平壤當局否認並拒絕道歉。

南韓本月表示，平壤當局今年共在邊境部署多達7000名工人，且北韓人員越過軍事分界線約50次。

分析人士認為，雙方對峙升高軍事衝突風險，也削弱南韓總統李在明上任後取得的外交成果。南韓智庫「韓國統一研究院」資深研究員洪珉（Hong Min，音譯）指出：「若北韓的容忍底線低於南韓現行交戰規則，光是重複現行程序，就足以形成衝突的條件。」