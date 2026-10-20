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美特使魏科夫本週訪歐俄 盼會澤倫斯基、普亭

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
俄羅斯總統特使德米特里耶夫。 路透
俄羅斯總統特使德米特里耶夫。 路透

法新社引述美國新聞媒體Axios今天晚間報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）本週將前往歐洲與烏克蘭領袖會談，之後計劃赴俄羅斯，盼能與俄羅斯總統普亭會面。

報導引述一名不具名美國官員指出：「會談將集結烏克蘭、歐洲盟友及美國，共同研擬一項和平提案，準備提交給俄羅斯。」

這名官員透露，魏科夫預計20日抵達挪威奧斯陸（Oslo），與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）、挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）舉行會談。

英國、法國、德國和波蘭代表，以及北大西洋公約組織（NATO）與其他歐洲領袖也將出席。

這名匿名官員表示，魏科夫接著計劃前往俄羅斯，「希望能與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面並提出建議。」

白宮未立即回應法新社的查證請求。

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

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