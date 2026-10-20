美特使魏科夫本週訪歐俄 盼會澤倫斯基、普亭

國務院19日更新對中國的旅遊警示，重新加入代表「不當拘留」(Wrongful Detention)的「D」風險指標，警告美國公民前往中國，可能面臨任意執法、缺乏透明法律程序的出境禁令，以及遭中國政府不當拘留的風險。最新警示也對美籍華人提出特別提醒，國務院表示，具美中雙重國籍背景、曾經持有中國國籍、持台灣旅行證件，以及具中國血統的美國公民，都可能受到額外審查或騷擾。

2026-10-20 14:30