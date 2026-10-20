聽新聞
0:00 / 0:00
萬那杜外海規模6.3地震 震央位於奧瑞港村西北方約200公里處
美國地質調查所（USGS）通報，南太平洋島國萬那杜外海今天發生規模6.3地震；根據太平洋海嘯警報中心（PTWC），這起地震未引發海嘯威脅。
法新社報導，震央位於奧瑞港村（Port-Olry）西北方約200公里處。
萬那杜是由多座低窪島嶼組成的群島國家，地處地震多發的「環太平洋火山帶」（Ring of Fire）上；這條全長約4萬公里的弧形地帶延伸貫穿東南亞並橫跨整個太平洋盆地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。