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翁山蘇姬收到英王贈書 緬甸軍政府公布照片引關注
緬甸軍政府19日公布照片，顯示遭拘押的前領導人翁山蘇姬（AungSan Suu Kyi）收到英國國王查爾斯三世（King CharlesIII）贈送的2本書籍及信件。這是翁山蘇姬2021年遭軍方拘押以來，少見與外界接觸的消息。
泰國民族報（The Nation）今天報導，緬甸總統發言人19日發布的照片顯示，翁山蘇姬在首都奈比多（Naypyidaw）從一名官員手中接過英國國王查爾斯三世贈送的物品，其中包括2本書籍和信件。
這2本書分別為「The Land Gardeners: Soil to Table」（暫譯：土地園丁：從土壤到餐桌）及「Soil: TheWorld at Our Feet」（暫譯：土壤：我們腳下的世界），內容與土壤生態有關。
報導指出，翁山蘇姬自2021年緬甸軍方發動政變、推翻她所領導的政府並拘捕多名文官領袖後，一直遭到拘押。她的健康狀況長期難以確認。
高齡81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，目前因一連串她否認犯下的罪名正在服18年刑期。
此次收到英王贈送的書籍與信件，是翁山蘇姬罕見的一次對外接觸。翁山蘇姬目前因政府被推翻而被拘禁。
今年4月，翁山蘇姬被移往居家軟禁，此前緬甸在軍方統治下舉行選舉，軍政府領袖敏昂萊（Min AungHlaing）隨後出任總統。
緬甸當局上一次公布翁山蘇姬的照片是8月，翁山蘇姬與紅十字國際委員會駐緬甸代表見面，那是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。
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