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金正恩傳死訊、中國大陸派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。美聯社
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。美聯社

社群媒體18日起瘋傳北韓領導人金正恩死訊，至少2個擁有大量追隨者的中國異議人士帳號在未提供證據的情況下，聲稱金正恩已經死亡，或陷入昏迷後被緊急送往北京一家醫院，相關傳聞隨後成為媒體炒作題材。不過，北韓官媒20日上午報導，金正恩19日與妻子李雪主及女兒金主愛一同出席服裝與鞋類展覽。

華盛頓觀察家報導，中國異議人士謝萬軍在X發文，起初聲稱金正恩已經死亡，中國因擔心出現接班危機，向北韓平壤派遣9000名軍人，隨後又聲稱金正恩的遺體被秘密運回北韓。謝萬軍在最新貼文中表示，金正恩在照片公布前一直未公開露面，因此死訊「很可能是真的」。

金正恩的死訊也引發外界對接班人選的疑問。謝萬軍聲稱：「金正恩尚未公開露面否認這些謠言。這間接證實金正恩死亡的謠言很可能屬實。有傳言稱金正恩死後，北韓政權並未移交給他的女兒金主愛，而是目前掌握在他妹妹金與正手中。金與正接掌權力後，立即啟動對南韓的擴音廣播，並發射201發警告炮。她還警告南韓，北韓正考慮全面升級戰術打擊能力。」

他接著寫道：「這突如其來的對南韓威脅升級，顯然旨在加強她對北韓軍隊的控制，並透過強硬的外部威脅鞏固她的權力。這間接證實金正恩已死的謠言，以及金與正目前掌控政權的傳聞；這些謠言很可能屬實。」不過，上述說法均未獲證實。

NK News報導，截至美國時間19日深夜，金正恩死訊已登上X和Bluesky的熱門話題排行榜，多家媒體迅速刊登報導，將金正恩陷入昏迷的說法當作事實。北韓朝中社20日上午則報導，金正恩19日參觀在平壤舉行的「2026年全國服裝及鞋類展覽」。華盛頓觀察家指出，照片中的金正恩看起來健康，似乎反駁了他陷入昏迷並死於腦出血的未經證實傳聞。

NK News分析認為，最新一波金正恩死訊因社群媒體大量分享而擴散，機器人帳號貼文也可能推波助瀾。這些傳聞沒有任何可靠消息來源佐證，一些網站和報刊卻在未經查證的情況下轉載，進一步助長傳聞擴散。

金正恩 北韓

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