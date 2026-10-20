快訊

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府仍未批准移交

聽新聞
0:00 / 0:00

川普願與習普會談非核化 烏外長：只會助長戰爭

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普表態願參加與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁的3方會談，且會中可能觸及俄烏戰爭。烏克蘭外長怒批，俄中美領袖3方會談將助長普丁繼續打這場戰爭。

綜合法新社與路透社報導，川普在白宮外告訴記者：「我們舉行會談是為了討論核武與非核化…如果習主席有意舉行，我願意參加。我相信我們也會討論到貿易等其他議題。」

被追問是否會在會中討論俄烏議題時，川普說，會「盡一切努力來結束這場戰爭」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，由於3國元首均可能出席在中國舉行的峰會，確實曾提到這種假設性會面的話題，但「無論會面本身或可能的議程與內容，都還沒有任何人討論或提出實質提議或協議」。

培斯科夫也指出：「如果沒有來自基輔且準備好承擔責任的人士參與，最終的和平解決方案是不可能達成的。」

普丁先前也多次表示，在最終和平協議準備好之前，不會與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，並一再質疑澤倫斯基在戒嚴期間5年總統任期屆滿後，是否仍具簽署協議的權力。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）則對於將基輔排除在外的會晤表達強烈不滿，認為俄中美領袖3方會談「只會造成反效果，那就是鼓勵普丁繼續打這場戰爭」，他也在社群媒體上強調，普丁「不是全球領袖，而是一名戰犯」。

亞太經濟合作會議（APEC）峰會11月18日至19日在中國深圳舉行，中、俄、美都是成員。中國外交部發言人毛寧則說，她沒有關於可能舉行會晤的相關資訊。

● 川普尋求核武談判

川普上週告訴記者，他認為與俄中達成非核化協議是可能的，但「不一定要在今年」。目前不清楚3國之間的相關談判進展到什麼程度。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI），俄羅斯儲存的核彈頭數量最多，其次是美國和中國。

美俄2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」（NewSTART）已於今年稍早失效。這項條約僅允許延長一次，普丁和美國前總統拜登曾同意延長5年；若要再延長，須由行政部門決定自願延續條約的限制。

中國外交部上週表示，中國的「核力量與美俄根本不在一個等級」，並稱「現階段要求中國加入所謂3邊核裁軍談判，既不公平合理，也不現實」。

川普已同意出席下月在深圳舉行的APEC峰會，這將是他今年第2度訪問中國，也是今年第3度與習近平會面。

● 淡化與金正恩會面可能

川普今天淡化了在中國再與北韓領導人金正恩舉行另一場高規格會面的可能。他說：「我和他相處得非常好，但我不確定是否有人提出了會面請求。」

川普先前曾透露，計劃今年與金正恩會面。北韓則公開表示，不接受以說服平壤放棄核武為目的的談判。

川普 俄烏

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普稱願與習近平普亭3方峰會 可能聚焦非核化

川普願與普亭習近平舉行三方峰會！烏克蘭非重點 想改談這件事

APEC峰會變第二次雅爾達會議？普丁喊與川習三方會談

大國交易…普亭提議美中俄峰會 共商烏克蘭

相關新聞

日本河口湖驚傳台女陳屍飯店！同房27歲台女楊閔涵被捕 警方追查中

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名30多歲女性流血倒地，已經死亡。警方以涉嫌違反「槍砲刀劍類所持等取締法」，逮捕另一名來自台灣的27歲女子楊閔涵，目前正調查她與這起死亡事件的關聯。

法國數十年最嚴重暴動！巴黎等多城實施局部宵禁 總理不排除緊急狀態

法國各地上周末爆發數十年來最嚴重的暴動與搶劫事件，政府19日晚間下令，在巴黎市中心部分地區及尼斯、里爾等城市實施夜間宵禁，試圖安撫民眾。

川普願與普亭習近平舉行三方峰會！烏克蘭非重點 想改談這件事

美國總統川普預定11月訪問中國大陸，參加亞太經合會（APEC）峰會，這將是他第二任期內第二度訪中。他19日表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平會面，討論無核化問題。

以暴制暴是最佳解？法國警察強力執法為何難平息抗議？

法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動，訴求也從學生不滿教育環境，擴大到一般民眾對於物價飆漲的不滿。10月17日的全國性抗議活動在法國各地皆出現警民衝突、搶劫與火災，據信當天在法國全國有將近20萬人響應，光是巴黎就約有4萬人參與，總計有1200人因為這場抗議行動被捕、150名員警受傷。隨著法國即將在明年4月舉行總統大選，《法新社》認為接下來6個月法國的局勢仍可能相當動盪。

巴黎示威失控矛盾未解 受訪者飛奔躲催淚彈、手裡拿著我的麥克風

在採訪法國近期示威時，群眾不分年齡和背景，面對來自台灣的媒體闡述不滿和挫折，令記者感受到8年前「黃背心」運動的民怨從未真...

烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府不拒絕也沒批准移交

烏克蘭的愛國者攔截彈是防禦俄羅斯飛彈及無人機攻擊的重要武器，但自夏季以來持續嚴重短缺，使民眾暴露在俄軍幾乎每天發動的彈道飛彈攻擊之下。華盛頓郵報19日報導，美國總統川普近幾周來對俄羅斯態度轉趨友善，卻猛烈抨擊烏克蘭。官員透露，川普政府至今仍未批准向烏克蘭移交攔截飛彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。