川普願與習普會談非核化 烏外長：只會助長戰爭

美國總統川普表態願參加與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁的3方會談，且會中可能觸及俄烏戰爭。烏克蘭外長怒批，俄中美領袖3方會談將助長普丁繼續打這場戰爭。

綜合法新社與路透社報導，川普在白宮外告訴記者：「我們舉行會談是為了討論核武與非核化…如果習主席有意舉行，我願意參加。我相信我們也會討論到貿易等其他議題。」

被追問是否會在會中討論俄烏議題時，川普說，會「盡一切努力來結束這場戰爭」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，由於3國元首均可能出席在中國舉行的峰會，確實曾提到這種假設性會面的話題，但「無論會面本身或可能的議程與內容，都還沒有任何人討論或提出實質提議或協議」。

培斯科夫也指出：「如果沒有來自基輔且準備好承擔責任的人士參與，最終的和平解決方案是不可能達成的。」

普丁先前也多次表示，在最終和平協議準備好之前，不會與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，並一再質疑澤倫斯基在戒嚴期間5年總統任期屆滿後，是否仍具簽署協議的權力。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）則對於將基輔排除在外的會晤表達強烈不滿，認為俄中美領袖3方會談「只會造成反效果，那就是鼓勵普丁繼續打這場戰爭」，他也在社群媒體上強調，普丁「不是全球領袖，而是一名戰犯」。

亞太經濟合作會議（APEC）峰會11月18日至19日在中國深圳舉行，中、俄、美都是成員。中國外交部發言人毛寧則說，她沒有關於可能舉行會晤的相關資訊。

● 川普尋求核武談判

川普上週告訴記者，他認為與俄中達成非核化協議是可能的，但「不一定要在今年」。目前不清楚3國之間的相關談判進展到什麼程度。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI），俄羅斯儲存的核彈頭數量最多，其次是美國和中國。

美俄2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」（NewSTART）已於今年稍早失效。這項條約僅允許延長一次，普丁和美國前總統拜登曾同意延長5年；若要再延長，須由行政部門決定自願延續條約的限制。

中國外交部上週表示，中國的「核力量與美俄根本不在一個等級」，並稱「現階段要求中國加入所謂3邊核裁軍談判，既不公平合理，也不現實」。

川普已同意出席下月在深圳舉行的APEC峰會，這將是他今年第2度訪問中國，也是今年第3度與習近平會面。

● 淡化與金正恩會面可能

川普今天淡化了在中國再與北韓領導人金正恩舉行另一場高規格會面的可能。他說：「我和他相處得非常好，但我不確定是否有人提出了會面請求。」

川普先前曾透露，計劃今年與金正恩會面。北韓則公開表示，不接受以說服平壤放棄核武為目的的談判。