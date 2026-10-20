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日本河口湖驚傳台女陳屍飯店！同房27歲台女楊閔涵被捕 警方追查中

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名30多歲女性流血倒地死亡。警方逮捕另一名來自台灣的27歲女子楊閔涵，目前正調查她與死者死亡事件的關聯。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名30多歲女性流血倒地死亡。警方逮捕另一名來自台灣的27歲女子楊閔涵，目前正調查她與死者死亡事件的關聯。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名30多歲女性流血倒地，已經死亡。警方以涉嫌違反「槍砲刀劍類所持等取締法」，逮捕另一名來自台灣的27歲女子楊閔涵，目前正調查她與這起死亡事件的關聯。

YBS山梨放送指出，事發飯店位於河口湖東側。綜合ANN新聞、富士電視與TBS電視等媒體報導，19日上午8時過後，飯店有人撥打119報案，稱「一名女性失去意識」。富士電視則報導，飯店員工報案稱「有人倒在床上」。

山梨電視報導，死者參加觀光旅行團，但到了集合時間仍未現身，飯店員工前往房間查看時發現遺體。警方趕到現場後確認死亡，身上有外傷。YBS山梨放送則指出，死者身上有疑似遭刺傷的傷口，發現遺體時，楊嫌持菜刀身處同一房間。警方隨後以涉嫌無正當理由持有刀刃長約12公分的菜刀為由，將她逮捕。

據報導，楊嫌與死者都是飯店住客。楊嫌已承認持刀嫌疑，表示「持有刀具是事實」。警方認為她知道死者死亡的經過，正進一步調查兩人的關係。

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