【重磅快評】失控的法國 給台灣什麼啟示

從年輕人上街抗議，到街頭暴動、商家遭到破壞，法國與部分歐洲國家近年爆發的社會動盪，反映出經濟困境、財政壓力、教育資源不足與移民問題交錯形成的治理難題。一個曾經以民主、自由、文化與繁榮自豪的國家，為什麼會走到這一步？街頭衝突只是表象，背後更值得關注的，是長期累積的社會矛盾，以及政府能否有效回應人民的不安。

法國的困境並非一朝一夕形成。財政負擔沉重，政府支出的調整引發社會反彈，教育體系面臨資源分配與人力不足等問題，年輕世代對未來的焦慮，又與移民、治安及社會融合等爭議相互激化。每一項問題單獨看，都有不同的歷史背景與政策成因，疊加起來形成政府難以收拾的政治風暴。街頭抗議的短期紛擾會過去，但真正的危機是人民對制度失去信心，對未來失去期待。

法國總統馬克宏的處境，更凸顯政治領導人與社會現實脫節的危險。當民眾正為生活成本、工作機會與公共服務憂心，政治人物的生活與民間感受若形成強烈對比，任何看似平常的私人行程，都成為民怨的引爆點。連馬克宏與第一夫人在街頭暴動前開心觀賞演唱會的畫面都引發批評，正是因為政治人物的生活姿態，會被放在當時的社會情緒中檢視。甚至讓人聯想到法國大革命時期路易十六王室與民間困境的落差。雖兩者的歷史背景截然不同，但同樣反映一旦統治者無法感知人民的痛苦，事後再多的政策辯解，也難以挽回民心。

鄰近義大利的街頭景象，同樣令人不安。當暴徒破壞公共空間、衝擊商家，米蘭大教堂周邊的混亂不只傷害城市形象，更暴露社會秩序受到挑戰時，最直接承受損失的往往是一般民眾。大型精品集團或許有能力聘請警衛、保護財產，小商家卻只能由店主獨自面對一群暴徒。若法律無法有效維持秩序，街頭就逐漸淪為弱肉強食的叢林。

雖說法國的困境有其特殊的歷史與社會背景，看起來與台灣沒有對照性，但我們不能因為目前經濟成長強勁，就忽略長期結構問題。

台灣近年受惠於人工智慧浪潮，半導體與科技產業帶動出口及投資，經濟成長率表現亮眼。總體數字亮麗，不代表所有產業、所有家庭都能分享成長果實，這正是K型經濟發展值得警惕之處：一部分人搭上成長列車，另一部分人卻逐漸被拋在後面。

若政府只沉浸在經濟成長的喜悅，卻沒有看見不同產業、不同世代之間的落差，危機就潛藏在繁榮之下。經濟不平等未必引發街頭暴動，但當人們長期感受不到努力工作的回報，年輕人看不見向上流動的機會，社會的不滿就會逐步累積。等到民怨集中爆發，政府才想要處理，往往會付出更大的代價。

其次，台灣面臨少子化與人口負成長，產業缺工日益嚴重，引進移工有其必要性。但移工政策不只是填補勞動力缺口，也涉及居住、教育、醫療、勞動權益及社會融合等長期問題。人口結構改變，社會即面臨新的治理挑戰，政府必須同步建立完善的管理與配套制度。

這並不意味移民或移工必然造成治安問題，更不能將歐洲的暴動簡化為移民問題。真正需要借鏡的，是政府必須及早處理不同群體之間的摩擦，避免經濟壓力、文化差異與公共資源分配問題相互放大，最後演變成社會對立。

財政紀律與公共服務品質同樣重要。財政赤字不只是帳面上的數字，它關係到政府未來還有多少資源可以投入教育、醫療、治安與社會福利。

現今的台灣在享受AI帶來的繁榮之際，更該思考的是將成長紅利讓更多人受惠，妥善因應少子化與制定移工政策，及合理運用財政資源支應日益增加的公共需求，這些都是政府不能迴避的課題。