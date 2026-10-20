法示威潮演變暴動 成因與走向重點一次看

法國週末爆發近年來最嚴重的社會動亂。最初由學生抗議校園資源匱乏的示威，演變為蔓延全國的大規模騷亂與搶劫。超過2000人遭逮捕，上千店鋪遭洗劫，重創法國社會與政局。

華爾街日報整理這波法國示威暴動相關重點。

● 示威訴求是什麼

法國各地爆發一連串暴動、縱火及搶劫事件，起因是先前學生連續好幾週抗議學校教育環境與條件惡劣。隨抗議擴大，逐漸延伸至社會各階層，民眾不滿焦點也擴及生活成本上漲、政府削減公共支出及對政府施政不滿。

● 哪些人參與示威

示威已從學生擴大至工會、左翼運動人士乃至「黃背心」（gilets jaunes）運動支持者。2018年黃背心運動最初因反對燃油稅而起，後來演變成一場針對經濟不平等的全面抗爭。

這波動亂又適逢法國經濟與政治緊張局勢日益加劇。政府正努力控制公共債務，家庭預算與公共服務承受的壓力則進一步助長民怨。學生要求政府增加教育投資，其他抗議者則關切薪資、退休金及生活水準等問題。

● 政府將近期暴力事件歸咎於誰

法國總統馬克宏一面將暴力事件歸咎於有組織的極左派團體，以及趁亂搶劫商店的不法分子，一面又試圖區隔暴動者與大多數示威者，表示後者對生活水準及教育條件的不滿具有正當性。

總理勒克努（Sebastien Lecornu）則指控激進左翼人士蓄意攻擊政府大樓家機關，想藉此恫嚇當局。政府指控左翼激進派政治人物梅蘭雄（Jean-LucMelenchon）領導的「不屈法國」（France Unbowed）黨煽動；梅蘭雄否認指控，將暴力升高歸咎於政府處理示威的方式及警方執法手段粗暴。

● 在野黨怎說

極右翼政治人物、主要反對黨領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）指控馬克宏政府已失去對國家的控制，並警告法國正面臨嚴重統治危機。她也將暴力事件歸咎於激進左翼，指控不屈法國鼓吹社會動亂。

其他反對派人士批評政府處理方式，但角度南轅北轍。前總理、中間偏右派總統參選人菲力普（EdouardPhilippe）呼籲政府對暴動者採取更強硬措施；中間偏左派政治人物葛魯克斯曼（Raphael Glucksmann）警告這恐助長極右翼，衝擊明年總統大選。

● 受傷人數

根據法國內政部數據，17日的暴力事件造成近1000名員警及憲兵受傷，其中7人傷勢嚴重。抗議者及旁觀民眾也有人受傷，但目前尚無全國性的官方傷亡統計。

巴黎的抗議活動中，有一名示威者因心臟驟停死亡。

週末的暴力事件發生前，警方與學生已連續數週爆發衝突。政府數據顯示，之前已有937名警察及憲兵、248名學生和149名教職員受傷。

● 這波暴動造成哪些損失

根據法國政府估計，週末期間全國至少3000家商店遭破壞或洗劫。法國零售業聯合會估計，相關損失高達數億美元。

暴動者鎖定超市、電子產品零售商、銀行及精品店等目標，在巴黎大肆洗劫商店，並在波爾多（Bordeaux）破壞或搶劫數十家商業場所。蒙面搶劫者砸破鄰近商店的門窗闖入時，有些店主將自己反鎖在店內避難。

暴力事件也對歷史建築及公共設施造成大規模破壞，包括法國中部以瓷器聞名的里摩（Limoges）一座19世紀市政廳。網上流傳畫面顯示，這座19世紀的建築被大火吞噬，鐘樓的尖頂隨後倒塌；網上有人感嘆，這棟歷史建物躲過兩次世界大戰，卻毀於國內抗爭。

此外，法國各地的暴動者也焚燒車輛、設置路障，並破壞公車候車亭、街道設施及其他公共基礎設施。

● 馬克宏政府採取哪些應對

法國總統府及執政團隊誓言追究暴力事件相關人士的責任，同時也承認警方的應對措施存在不足。總理勒克努指示地方官員在特定地區實施部分宵禁，以平息暴力事件。巴黎、里昂、里爾及尼斯部分地區已開始實施相關限制。

勒克努也不排除宣布進入緊急狀態的可能性。若宣布緊急狀態，當局將取得更廣泛權力，可限制民眾集會並禁止示威活動。

政府承諾在下週末預定更多抗議活動之前，將增派警力，並加強打擊暴動者的力道。勒克努也宣布提供稅務減免及失業救助資金，協助受暴力事件影響的企業。

● 前往法國旅遊安全嗎

美國國務院最近一次於5月更新的旅遊建議指出，前往法國的旅客應避開示威活動，並稱示威在法國相當常見，雖有可能演變成暴力事件，但情況不多。

美國國務院目前對法國維持第二級旅遊警示，建議旅客「提高警覺」。美國國務院海外旅遊安全警示分4級，第一級為正常預防，第二級為提高警覺，第三級為請三思行程，第四級為請勿前往。