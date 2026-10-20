快訊

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府仍未批准移交

聽新聞
0:00 / 0:00

法國暴動後贓物網路流竄 當局要eBay等平台速下架

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導
法國數位部長勒埃南夫（Anne le Henanff）呼籲線上二手交易平台下架1暴動期間遭竊物品的販售資訊。 路透
法國數位部長勒埃南夫（Anne le Henanff）呼籲線上二手交易平台下架1暴動期間遭竊物品的販售資訊。 路透

法國數位部長勒埃南夫（Anne le Henanff）今天呼籲線上二手交易平台下架17日暴動期間遭竊物品的販售資訊，並召集Vinted和eBay等平台業者代表舉行會議。

法新社報導，法國週末爆發近年來最嚴重的街頭暴力與抗議浪潮，數以千計商店受到破壞，許多店家遭人洗劫。這波動亂發生前，學生已連續數週上街示威，要求改善校舍與教學條件。

法國當局表示，超過3000家商店蒙受損失。自昨天開始，社群媒體流傳多張線上二手交易平台的商品截圖，顯示有人在網路上轉售據稱是在週末動亂期間遭竊的物品。

勒埃南夫在社群平台X發文表示：「本週末遭竊的物品正在部分平台上出售，我們要求這些平台立即下架相關商品資訊。」

勒埃南夫召集6家平台代表舉行會議，內政部與司法部官員也將與會。

她進一步表示，這些平台必須與政府相關部門密切合作，讓轉售贓物者受到法律制裁。

當局表示，受邀與會者包括Vinted、亞馬遜（Amazon）、eBay、Leboncoin、Meta和TikTok等平台代表，以及法國電商與遠距銷售聯盟（FEVAD）。

Vinted接受記者訪問時表示，平台對這類事件採取「零容忍」政策，且正與執法機關和法國當局「積極合作」。

這家總部位於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的二手交易平台表示：「自本週末以來，我們的團隊已立即採取行動，識別並下架可能涉及贓物的商品資訊，並加強監控可疑內容。」不過，Vinted並未透露相關問題的規模。

eBay則說，目前「無法確認與本週末竊盜事件有關的商品刊登數量是否增加」。

這家線上拍賣平台指出，已運用「主動式科技工具」，偵測贓物販售行為。

eBay 法國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注

法國暴動逼近總統府300公尺！遭爆情報預測大失準 12警苦撐對抗百人

法國暴動治安惡化 歐洲多國發布旅遊警示

法國數十年最嚴重暴動！巴黎等多城實施局部宵禁 總理不排除緊急狀態

相關新聞

日本河口湖驚傳台女陳屍飯店！同房27歲台女楊閔涵被捕 警方追查中

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名30多歲女性流血倒地，已經死亡。警方以涉嫌違反「槍砲刀劍類所持等取締法」，逮捕另一名來自台灣的27歲女子楊閔涵，目前正調查她與這起死亡事件的關聯。

巴黎示威失控矛盾未解 受訪者飛奔躲催淚彈、手裡拿著我的麥克風

在採訪法國近期示威時，群眾不分年齡和背景，面對來自台灣的媒體闡述不滿和挫折，令記者感受到8年前「黃背心」運動的民怨從未真...

川普願與習普會談非核化 烏外長：只會助長戰爭

美國總統川普表態願參加與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁的3方會談，且會中可能觸及俄烏戰爭。烏克蘭外長怒批，俄中美領袖...

法示威潮演變暴動 成因與走向重點一次看

法國週末爆發近年來最嚴重的社會動亂。最初由學生抗議校園資源匱乏的示威，演變為蔓延全國的大規模騷亂與搶劫。超過2000人遭...

法國暴動後贓物網路流竄 當局要eBay等平台速下架

法國數位部長勒埃南夫（Anne le Henanff）今天呼籲線上二手交易平台下架17日暴動期間遭竊物品的販售資訊，並召...

預算、援烏、生活成本飆 歐洲暴力示威潮蔓延

歐洲各地近期因生活成本高漲及其他經濟問題引發的抗爭愈演愈烈，巴黎、米蘭等大城紛傳暴力事件，凸顯當前歐盟同時深陷預算難產與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。