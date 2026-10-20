預算、援烏、生活成本飆 歐洲暴力示威潮蔓延

歐洲各地近期因生活成本高漲及其他經濟問題引發的抗爭愈演愈烈，巴黎、米蘭等大城紛傳暴力事件，凸顯當前歐盟同時深陷預算難產與援烏資源排擠民生等困境。

英國「金融時報」指出，法國9月出現一波學生不滿教育資源匱乏的示威，進而演變成嚴重暴力抗爭與破壞事件，義大利多座主要城市及比利時和阿爾巴尼亞，週末也都出現激進示威者與警方衝突。這波抗議潮發生之際，適逢歐洲將迎來一連串重要選舉，老牌歐洲大國法、義等國內民族主義及反移民政黨聲勢日益高漲。

● 生活沒變好 法義比等國示威轉趨暴力

義大利米蘭17日爆發生活成本危機示威，激進抗議者在著名的主教座堂廣場（Piazza Duomo）及周邊地區與警方激烈衝突，並趁亂洗劫商店，到隔天18日，市中心仍持續發生搶劫事件。隨後義大利鋼鐵工人和卡車司機今天發起抗議，造成機場及道路交通受阻，米蘭市中心精品店紛紛拉下鐵門暫停營業。

比利時的布魯塞爾與列日（Liege）也有數百名示威者與警方衝突，有學生高舉諸如「被叫Z世代，只因已無下一代」等標語，抗議執政聯盟施政不彰。現場影像顯示有人焚燒汽車及垃圾；警方表示抗議者利用電動滑板車及施工設備阻塞道路，並造成「重大損害」。

義大利東鄰、同為北約成員的阿爾巴尼亞，數月來一直有大規模反政府示威，這些抗議被稱為「火烈鳥抗議」（Flamingo protests），導火線是一項規劃中的海濱度假村開發案背後有美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）投入。

過去兩週抗議活動已轉為暴力衝突。憤怒的青年向警方投擲石塊，警方則以催淚瓦斯、水砲及橡膠子彈回應。阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）今天指控伊朗和俄羅斯背後煽動。

歐亞集團（Eurasia Group）顧問公司主管拉曼（Mujtaba Rahman）表示，法、義及歐洲各地這波示威潮，都源於民眾「真切感受到社會停滯不前……生活沒有變得更好」。

他指出，多年來各國政府施政乏力，未能推動有助經濟成長的改革，導致民怨持續累積，「隨生活成本飆升，各國提出的解決方案，既不足以應對問題的嚴重程度，也無法滿足民眾因挫折與不滿而產生的訴求」。

● 右翼聲勢全面升溫 歐盟陷入政治完美風暴

POLITICO政治新聞網一篇分析指出，歐盟目前已疲於應付多重挑戰，包括如何就史上規模最大的預算達成共識、填補烏克蘭龐大的財政缺口，以及因應川普政府與北京雙重地緣政治壓力。

然而雪上加霜的是4大成員經濟體全都將進入大選熱季或面臨政治動盪，恐嚴重妨礙歐盟推動各項政策。幾個準備大選的成員合計約占歐盟國內生產毛額（GDP）及總人口的60%。

西班牙將於11月舉行選舉，目前中間偏右及極右翼勢力有望取得執政權；法國將於明年4月總統大選，民調顯示，右翼代表人物瑪琳．雷朋（Marine LePen）具有優勢。

德國則是右翼的另類選擇黨（AfD）聲勢持續上升，使基民黨（CDU）籍總理梅爾茨（FriedrichMerz）的地位受嚴重挑戰；義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的政府也將於2027年迎接選舉。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）強調，歐盟必須在2026年底前就預算達成協議，以確保新預算能於2028年開始實施。然而日前歐盟峰會經兩天談判，各國領導人非但未能就2兆歐元的預算案取得進展，反而意外陷入包含能源政策在內的各種激烈爭論。

有分析家指出，長達4年多的俄烏戰爭不見止戰曙光，破壞效應持續外溢。在川普政府收回援烏力道後歐洲得承擔更多責任，然而歐盟與各主要成員國拿大批經費奧援基輔，排擠國內預算與建設致國內蓄積不滿。