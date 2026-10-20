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烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府不拒絕也沒批准移交

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張烏克蘭國家緊急事務局19日拍攝及發布的照片顯示，烏克蘭首都基輔19日疑似遭俄羅斯彈道飛彈攻擊，現場留下巨大彈坑。法新社
這張烏克蘭國家緊急事務局19日拍攝及發布的照片顯示，烏克蘭首都基輔19日疑似遭俄羅斯彈道飛彈攻擊，現場留下巨大彈坑。法新社

烏克蘭的愛國者攔截彈是防禦俄羅斯飛彈及無人機攻擊的重要武器，但自夏季以來持續嚴重短缺，使民眾暴露在俄軍幾乎每天發動的彈道飛彈攻擊之下。華盛頓郵報19日報導，美國總統川普近幾周來對俄羅斯態度轉趨友善，卻猛烈抨擊烏克蘭。官員透露，川普政府至今仍未批准向烏克蘭移交攔截飛彈。

俄羅斯企圖在冬季來臨前，使基輔及烏克蘭其他城市變得不適合居住，因此持續攻擊發電廠、變電站及其他攸關供暖與供水的基礎設施。彈道飛彈威力強大、速度快，缺乏先進技術支援便難以攔截，成為俄軍達成目標的關鍵武器。

愛國者攔截彈由美國製造，依據出口協議，其他國家若要轉交這些飛彈，必須獲得美方批准。美國對伊朗的戰爭也使全球愛國者攔截彈庫存吃緊，美方通常依生產進度分批運送，每次往往只有幾枚。烏克蘭及其夥伴則在全球尋找其他庫存，敦促各國提供能夠撥出的攔截飛彈。

一名烏克蘭官員上周告訴華盛頓郵報，烏克蘭庫存中的攔截飛彈「只剩下幾枚」。一名美國官員及另外3名知情人士透露，至少部分擬由友烏國家移交的攔截飛彈，必須獲得美國國防部長赫塞斯批准。官員表示，赫塞斯並未正式拒絕移交，但尚未完成必要的批准程序，仍持續批准美國對烏克蘭的部分援助。

烏克蘭數月來持續攻擊俄羅斯煉油廠，以此作為向克里姆林宮施壓的主要策略之一。然而，川普近幾天一再猛烈抨擊烏克蘭總統澤倫斯基，似乎愈來愈傾向將高能源價格及期中選舉前日益惡化的政治前景歸咎於他，兩人關係持續惡化。川普政府同時採取措施扣住對烏援助。烏克蘭官員表示，這些措施削弱烏克蘭抵禦攻擊的能力，已造成人員喪生。

烏克蘭仰賴美國情報偵測彈道飛彈的預警系統，也一再出現中斷。澤倫斯基19日在Telegram上指出，俄羅斯向烏克蘭發射16枚彈道飛彈，但烏方「再次沒有收到夥伴的預警」。他同時批評：「當運往烏克蘭防空系統的飛彈遭到阻擋，而俄羅斯卻獲得制裁放寬或延後實施制裁時，遺憾的是，這代表我們的夥伴否認現實。」

川普19日在白宮告訴記者：「澤倫斯基對改善局勢沒有太大幫助。我認為他不想停止這場戰爭。我認為現在是時候由其他人代表烏克蘭進行談判了。」被問及美國是否仍與烏克蘭分享情報時，他表示：「我們分享情報。我們分享很多情報。我們已經給了烏克蘭很多。你知道嗎，我們已經給了烏克蘭很多。他們卻什麼都沒有給我們。」

正在烏茲別克訪問的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則堅稱，美烏情報分享「沒有暫停」。他談到澤倫斯基說：「我們希望聚焦的是結束這場戰爭，這才是他應該關注的事情。」對於烏克蘭聲稱近期遇襲時未收到預警，魯比歐表示，「幾天前的某個晚上」發生了「軟體問題」，美國歐洲司令部正在調查。

烏克蘭 川普

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