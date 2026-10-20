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巴西總統決選辯論激烈 分析指搖擺選民仍未明確轉向

中央社／ 聖保羅19日專電
巴西19日公布的兩項民調顯示，右翼參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro，左）領先現任左翼總統魯拉（右）的幅度已縮小，兩人選情膠著。圖為18日兩人參加總統候選人辯論會。路透
巴西19日公布的兩項民調顯示，右翼參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro，左）領先現任左翼總統魯拉（右）的幅度已縮小，兩人選情膠著。圖為18日兩人參加總統候選人辯論會。路透

巴西25日總統決選，尋求連任的現任總統魯拉與右翼候選人佛拉維歐．波索納洛18日晚間在首場重要電視辯論中激烈交鋒。不過，多家媒體分析認為，這場攻防激烈的辯論未能明顯改變選情，搖擺選民仍是勝負關鍵。

巴西10月舉行的首輪投票中，佛拉維歐（FlávioBolsonaro）與魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）分居前兩名，但均未跨越過半門檻，因此進入第二輪決選。在選情持續膠著下，這場辯論被視為爭取中間選民的重要機會。

根據巴西媒體G1政治評論指出，整場辯論充斥相互指控、揭弊與人身攻防，真正聚焦政策主張與施政願景的篇幅相對有限。分析認為，原本尚未決定投票意向的選民看完辯論後「可能變得更加猶豫」，顯示雙方都未能在關鍵中間票源上取得明顯突破。

評論指出，佛拉維歐在舞台表現上顯得準備更充分，並積極採取挑釁策略，試圖擾亂對手節奏；相較之下，魯拉原本希望將焦點放在政策討論，但仍被帶入對手設定的攻防節奏。

另一方面，G1專欄分析將兩人的表現形容為「類比對上數位」。報導指出，魯拉延續傳統政治人物重視政策辯論與執政經驗的風格，而善於社群媒體操作的佛拉維歐則更重視能在網路上快速擴散的精彩片段與話題效應，使辯論不僅是電視上的交鋒，更成為爭奪網路聲量的戰場。

BBC巴西新聞網分析則認為，雙方皆有得分也有失誤。魯拉試圖以執政經驗和施政成果穩固支持者，佛拉維歐則持續強調改革訴求與對任現政府的批評，但雙方都未能在辯論中取得足以壓倒對手的優勢。

民調與數位分析機構受訪時表示，目前尚難判定誰是真正贏家。相關社群數據顯示，辯論後兩大陣營支持者均相當活躍，但網路聲量能否轉化為實際選票，仍有待後續民調與投票結果驗證。

值得注意的是，這場辯論也反映出巴西政治高度兩極化的現況。從經濟政策、社會福利到國家治理方向，雙方陣營的分歧明顯，而這種對立情緒也貫穿整場辯論過程。

隨著10月25日投票日逐漸逼近，巴西選戰已進入最後衝刺階段。儘管雙方陣營均宣稱自家候選人表現占上風，但從媒體與分析人士的觀察來看，真正可能左右最終結果的搖擺選民，仍未出現明顯倒向任何一方的跡象。

巴西 波索納洛 魯拉

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