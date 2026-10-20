巴黎羅浮宮遭學院生封鎖 聲援高中生反思文化平權

「我們決定封鎖羅浮宮一天，為了讓高中生的聲音被聽見。」巴黎羅浮宮19日一早遭羅浮宮學院學生封鎖金字塔入口，藉由癱瘓世界知名博物館的影響力，要求馬克宏政府正視學生權益與文化預算。

當日適逢羅浮宮王室珠寶遭竊一週年。這群常被認為享有文化資源的巴黎藝術學生，選擇關上博物館大門，為缺乏師資與學習資源的高中生發聲，同時反思在文化預算緊縮下，如何讓不同背景的人都能平等享有文化。

位於巴黎羅浮宮西南側、鄰近塞納河的「羅浮宮學院」（École du Louvre），是隸屬法國文化部的高等教育機構，開設藝術史、考古學、銘文學、人類學及博物館學等課程。

為聲援法國學生示威，羅浮宮學院學生9日首度發起校區封鎖行動，19日更擴大至羅浮宮金字塔入口，迫使博物館閉館。來自世界各地的旅客不得其門而入，埋怨聲四起，只能在鐵欄杆外閱讀學生印製的傳單：「我們為什麼要封鎖羅浮宮」，以及提供退票補償的QRCode。

傳單寫道：「致參觀者：法國高中生、大學生與勞工正共同抗議政府漠視公共服務，不僅無視年輕人的訴求，更以警察鎮壓回應。持續抗爭數週後，學生不得不以癱瘓經濟與公共服務作為最後手段。我們自豪地宣布：我們正在封鎖世界最大的博物館。」

羅浮宮學院學生馬西斯（Mathis）接受中央社訪問時表示，這場封鎖由約80名學生自主發起，與校方及羅浮宮館方無關，但獲得羅浮宮工會成員到場支持。

馬西斯解釋，羅浮宮學院學生常被認為幸運享有文化資源，他們希望利用「封鎖羅浮宮」所能帶來的媒體與國際關注，讓更多缺乏良好學習條件的學生被聽見，同時反映文化預算緊縮下，羅浮宮正面臨的困境。

馬西斯強調，19日適逢羅浮宮王室珠寶遭竊一週年，正反映博物館在資源不足下，管理與運作已出現嚴重問題。

除了館內設施老舊、人手不足，不利於藝術品保存外，羅浮宮也越來越仰賴門票收入。今年一般成人票為22歐元（約新台幣800元），非歐洲經濟區成人票更提高至32歐元（約新台幣1165元），對部分家庭而言將成為負擔。

馬西斯說：「希望透過這個象徵性的封鎖行動與各國遊客對話，讓他們了解我們並非反對遊客；相反的，我們深愛這座博物館。」學生將以音樂、舞蹈、靜坐等和平方式，在金字塔入口前表達訴求。

戲劇系大學生伊雁勒（Yaëlle）正在廣場上向遊客發放傳單。她向中央社表示，雖然自己不是羅浮宮學院的學生，卻認同「封鎖羅浮宮一天，是為了讓它永遠不要關閉」。

伊雁勒解釋，封鎖這座享譽國際、象徵法國文化影響力的博物館，是為了讓政府聽見抗議聲音。面對高中生缺乏教師與學習資源的訴求，政府卻以警察鎮壓回應，令她憤怒。她也要求總統馬克宏（EmmanuelMacron）下台。

距離2027年法國總統大選僅剩約半年，伊雁勒也擔憂極右派政黨國民聯盟（RN）若執政，可能進一步縮減文化預算，使藝文工作者處境更加艱難。

來自新索邦大學、主修文化推廣的大學生狄奧多拉（Théodora）也與同學趕來聲援，她向中央社表示，上午才在校區完成一場集會討論，學生們正努力發聲，爭取更多文化資源。

狄奧多拉說，對法國以外的人而言，羅浮宮或許已是一座資源豐富的博物館，但事實上，其文化活動預算卻面臨越來越大的壓力。學生努力爭取的，是讓所有人無論出身或背景，都能平等接觸文化。

狄奧多拉強調，這也正是他們選擇聲援高中生的原因，「我們希望高中生有老師，能在良好環境下上課。為了爭取這些權利，我們今天在此集結」。

為聲援法國學生示威，羅浮宮學院學生19日封鎖羅浮宮。來自世界各地的旅客不得其門而入，埋怨聲四起，只能在鐵欄杆外閱讀學生印製的傳單，以及提供退票補償的QRCode。中央社