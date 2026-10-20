今晨國際頭條一次看／傳烏克蘭僅剩幾枚愛國者飛彈 川普支持率31%新低

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

川普願與普亭習近平三方會談 俄方擬把烏克蘭命運搬上談判桌

摘要

川普19日表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平會面，討論核武裁減。《華爾街日報》18日披露，普亭提議三人下月舉行峰會，並將結束俄烏戰爭列入議程。俄方構想並未包括烏克蘭總統澤倫斯基，且希望藉此推動一套對莫斯科有利的停戰安排。川普目前僅表態對三方會晤持開放態度，尚未同意具體安排。

為何重要

這不只是另一場俄烏和談。如果成局，意味普亭正試圖把俄烏戰爭從「俄烏問題」提升為大國交易。

華盛頓郵報

美方延宕愛國者飛彈轉交 烏克蘭庫存傳只剩「幾枚」

摘要

川普政府尚未批准盟國將部分愛國者攔截飛彈轉交烏克蘭。由於那些飛彈為美製，即使由第三國提供，也需取得美國國防部長赫塞斯批准。消息人士說，赫塞斯並未正式拒絕，卻一直沒有完成程序。一名烏克蘭官員上周更稱，國內庫存只剩「幾枚」。與此同時，俄軍正密集以彈道飛彈攻擊電廠及基礎設施，美烏關係則因烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠急遽惡化。

為何重要

此事將美烏政治衝突直接轉化成戰場後果。愛國者是烏克蘭攔截俄國彈道飛彈最關鍵、也最難替代的系統之一；如今不只是美援縮減，連盟國想轉交美製武器都可能卡在華府。

金融時報

民主黨期中選舉氣勢升高 美國國防股大跌

摘要

美國國防類股近月明顯下挫，投資人押注民主黨可能在11月期中選舉奪回國會控制權，使川普政府原本規畫增加 5000億美元軍費的方案面臨變數。iShares美國航太與國防ETF從7月初到10月中旬跌16%，同期標普500反而上漲3.5%；洛克希德馬丁自3月高點跌逾兩成，諾斯洛普格魯曼與L3Harris更分別跌約35%及36%。

為何重要

美國期中選舉尚未投票，市場已開始替「民主黨全面勝選」定價。更值得注意的是，俄烏與中東戰爭仍推升全球武器需求，國防股卻逆勢下跌，顯示投資人更擔心的是華府政治變天後，川普史上規模最大的軍費擴張能否成真。

衛報

法國多座城市實施局部宵禁 巴黎部分地區入夜禁行

摘要

法國政府在周末暴力示威與搶劫後，於多座城市實施局部宵禁。巴黎共和廣場及雷阿爾一帶自19日晚間11時至20日上午6時禁止民眾進入或逗留；里爾及周邊城市、里昂也採取類似措施，尼斯則針對未成年人實施宵禁，馬賽另禁止集會與示威。總理勒克努表示將恢復公共秩序，內政部長努內茲則承認警方在周末騷亂期間一度「失去控制」，情報蒐集與警力部署均有失誤。

為何重要

法國政府已從處理示威升高到動用宵禁維持秩序，而且警方公開承認失控，顯示危機不只是街頭暴力，也牽涉政府情報與治安體系失靈；在更多罷工與示威已醞釀之際，總統馬克宏面臨的政治壓力恐持續升高。

路透

川普支持率跌至31%新低 民主黨期中選舉領先擴大

摘要

路透／益普索最新民調顯示，川普施政支持率降至31%，創本次任期新低，主因是高油價與經濟處理方式引發不滿；68%受訪者不滿他的經濟表現，連共和黨支持者也有37%不滿。距11月3日期中選舉僅剩兩周，登記選民中47%支持民主黨候選人、35%支持共和黨，民主黨12個百分點的優勢是本波選舉周期最大差距。這項民調顯示，期中選舉正愈來愈像對川普經濟施政的公投。

為何重要

民主黨若奪回眾議院或參議院，都將大幅牽制川普最後兩年的施政；而這份民調顯示，共和黨面臨的不只是傳統期中選舉逆風，而是川普本人支持度與選民經濟感受同步惡化。

美聯社

加拿大亞伯達省表決是否啟動獨立程序 卡尼力阻國家分裂

摘要

加拿大石油重鎮亞伯達省19日投票，決定是否啟動可能通往獨立公投的法律程序。這次投票並非直接決定脫離加拿大，但投票率極高，提前與特別投票已超過135萬票，占合格選民43％。省長史密斯本人反對獨立，民調顯示支持分離者約22％；總理卡尼則親赴亞伯達呼籲選民捍衛國家團結。美國總統川普對加拿大發動貿易戰及揚言將加拿大變成美國第51州，反而刺激加拿大民族認同。

為何重要

即使獨立派這次落敗，亞伯達分離運動已從邊緣議題進入主流政治。這個擁有加拿大大部分已探明石油儲量的省份若長期與聯邦政府對立，能源政策、財政分配與加拿大國家統一都將持續受到衝擊。

（本文與AI協作）