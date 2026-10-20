教宗致電澤倫斯基 為烏克蘭城市人道危機斡旋停火

教宗良十四世剛經歷肺腺癌手術出院，立即投入斡旋俄烏和平。梵蒂岡證實，教宗繼致電俄羅斯總統普丁之後，今天致電烏克蘭總統澤倫斯基，關切陷入絕境的烏南城鎮奧列什基（Oleshky）人道危機，希望俄烏合作達成停火，讓該城人民安全撤離。

烏克蘭南部遭俄羅斯占領的奧列什基鎮傳出糧食耗盡，當地約2000名平民，其中包括50名兒童正面臨嚴重人道危機。英國「衛報」（The Guardian）日前報導，該城目前宛如人間煉獄，民眾甚至必須啃食野草維生。

教廷指出，教宗良十四世（Pope Leo XIV）16日在醫院住院時與普丁（Vladimir Putin）通話，提出相同人道請求。教宗呼籲俄烏雙方合作，以確保援助物資抵達奧列什基鎮，並讓當地居民能夠「自願且安全」撤離。

梵蒂岡新聞網報導，教宗並未放棄他自就任以來一直追求的目標：成為「和平使者」，尤其對於推動俄烏和平，在當選教宗幾天後，良十四世就向俄烏提出，梵蒂岡願意作為中立地點，為雙方提供促成「公正持久」和平的談判空間。

梵蒂岡新聞網報導，除了維持俄烏對話大門敞開，教宗正迫切為奧列什基鎮人道危機尋找解決方案，當地2000居民一直生活在缺水、缺電、缺藥、缺救護車的困境中，對外重要聯絡橋梁被炸毀，逃生路線被阻斷，周邊村落道路佈滿地雷，「簡而言之已無退路」。

教廷積極調停俄烏戰爭。梵蒂岡新聞網指出，教宗良十四世上任17個月以來，與澤倫斯基有多次接觸，包括3次會晤與3次通話。和平特使樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）曾多次訪問基輔與莫斯科，為俄烏和平奔走，教廷外長蓋拉格（Paul Richard Gallagher）今年夏天也親自訪問基輔。