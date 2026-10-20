法國數十年最嚴重暴動！巴黎等多城實施局部宵禁 總理不排除緊急狀態

法國各地上周末爆發數十年來最嚴重的暴動與搶劫事件，政府19日晚間下令，在巴黎市中心部分地區及尼斯、里爾等城市實施夜間宵禁，試圖安撫民眾。

紐約時報與BBC報導，學生9月開始抗議高中環境不佳，工會等團體隨後加入聲援，並提出生活成本上升、燃油價格上漲等訴求。但一些身分不明的團體趁機在17日攻擊政府建築、砸毀商店並搶劫。宵禁措施也顯示政府試圖重新掌握局勢。

巴黎警方下令，19日晚間11時至20日上午6時，在遭搶劫者鎖定的雷阿爾（Les Halles）購物區，以及周末大部分暴力事件發生的共和國廣場（Place de la République）實施宵禁。警方也從19日晚間8時起，限制巴黎十多個地區的集會活動，包括總統府、國會兩院周邊及多座火車站。

南部的馬賽、波爾多、尼斯、里昂，以及北部的里爾等城市與城鎮，也宣布實施部分宵禁措施，以不同方式限制年輕人的行動及集會。

當局因對大規模、有組織的抗議活動期間爆發的暴力與搶劫準備嚴重不足，面臨各方猛烈抨擊。政府估計，全國至少3000家企業在周末遭到洗劫，是零售業團體18日公布數字的兩倍。內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）19日受訪時承認，警方未做好準備，無法應對從全國各地大致和平的抗議活動衍生的大規模暴動。他前一天已向總統馬克宏提出辭呈，但未獲接受。

司法部長達馬南（Gérald Darmanin）也承認，面對這場法國多年來最大規模的動亂，當局「無疑失敗了」。他在法國電視節目中表示，情報工作「出現失誤」。

不過，總理勒克努（Sébastien Lecornu）持不同論調，肯定警方對抗由極左派煽動者組成的「神祕網絡」時的表現，並指控那些人試圖「在總統大選前夕使國家陷入嚴重混亂」。

官員表示，已有超過2500人被捕。法新社報導，一名示威者遭警方用於控制人群的手榴彈炸斷一隻手，另有約1000名警察受傷。勒克努19日召開危機會議後表示，地方市長已獲授權，可「在有需要的地方」實施宵禁，但未說明具體城市。他也未排除在全國實施緊急狀態，並表示政府將撥款協助受影響地區復原，再向暴力事件肇事者追討相關費用。